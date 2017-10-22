«Пришли те, кем может гордиться Беларусь» 4 22.10.2017, 12:09

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Будущее страны зависит именно от тех людей, кто вчера был на Площади.

Вчера в Минске прошел Марш рассерженных белорусов 2.0 против налога на «тунеядцев» и «дедовщины» в армии.

Один из соратников Николая Статкевича, активист Белорусской социал-демократической партии (Народная Грамада) Сергей Марцелев рассказал, почему он вышел на акцию:

«Акция Белорусского Национального Конгресса собрала неравнодушных к судьбе страны белорусов. Люди ехали с регионов и несмотря на превентивные аресты, запугивания властей и осенний промозглый дождь пришли те, кем может гордиться Беларусь.

Под знакомые аккорды «Воинов света» колонна прошла от Площади Калиновского до Площади Независимости. Напротив здания КГБ громко требовали свободы политзаключенным, об узниках режима напоминали плакаты, которые несли люди. Скандировали «Лукашенко дармоед, покидай свой кабинет!», «Нет декрету номер три, Лукашенко уходи!».

Без сомнения диктатор услышал голос народа. На протяжении шествия динамики перебивали демонстрантов низкопробной попсой с рефреном «эх, мы славяне!».

Прежде всего мы - белорусы. И будущее страны, наша свобода, независимость, благосостояние зависят от нас.

Спасибо всем, кто сегодня пришел. Я горжусь, что был рядом с вами».

Сайт Charter97.org вел онлайн-репортаж с Марша рассерженных белорусов 2.0.