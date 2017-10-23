«Было весело»: Внук российского миллиардера простоял восемь часов на границе Беларуси с Польшей 18 23.10.2017, 12:20

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Скандальный видеоблогер снял репортаж о своих приключениях.

Внук российского олигарха Игоря Неклюдова скандальный 18-летний видеоблогер Григорий Мамурин посвятил несколько минут очередного видео прохождению белорусско-польской границы.

В августе внук дальневосточного миллиардера проезжал через пункт пропуска «Брест» на автомобиле Nissan GTR.

— Мы отстояли восемь часов, — сообщил Григорий Мамурин в своем видео. — Было круто, как к нам подбегали эти ребята и просили забашлять им бабок, чтобы пройти без очереди.

На записи видно, как к машине Мамурина подошел мужчина и сообщил, что может помочь объехать очередь в сервисную зону пункта пропуска. Другая женщина на видео предлагала те же услуги за «6 тысяч рублей». Правда не конкретизировала, какую валюту имела в виду.

Напомним, 1 сентября прошлого года в пункте пропуска «Брест» начала действовать система электронного бронирования очереди. За 18,4 рубля в будние дни легковушка может без очереди проехать в сервисную зону и по платному каналу проследовать к границе. При этом до недавнего времени у Госпогранкомитета можно было получить пропуск, который дает право на неограниченное количество проездов «мимо колейки» к пункту пропуска. Стоил «абонемент» недешево: 1200 долларов в год. Его можно было покупать на год, полгода и квартал. Несмотря на высокую цену, для людей, которые по несколько раз в день пересекают границу, это выгоднее, чем каждый раз отдавать по 18,4 рубля за электронное бронирование.

При этом электронное бронирование оформляется на определенное время, и есть возможность регулировать поток «электронщиков», чтобы они не доставляли неудобств живой очереди. «Пропускников» же никто не ограничивает. При расчетной пропускной способности по брони 25 машин в час в сервисную зону могут заехать 25 машин «электронщиков» и 30−40 «пропускников». Из-за этого на въезде в сервисную зону периодически скапливаются длинные очереди, в которых люди вынуждены простаивать часами.