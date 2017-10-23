Покоривший Эльбрус белорус: Все отпуска я провожу в походах 2 23.10.2017, 12:59

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Житель Барановичей поделился всеми тонкостями альпинизма.

Никита Седляр, который более 9 лет увлекается спортивным туризмом, рассказал Intex-press, сколько в походе весит рюкзак, какие опасности ждут в горах и с чего лучше начать тем, кто интересуется туризмом, пишет intex-press.by.

Никита Седляр - младший научный сотрудник в лаборатории генетики человека Национальной академии наук. Спортивным туризмом молодой человек увлекся еще в школе. Никита дважды покорял Эльбрус, причем с северной стороны, где нет канатной дороги.

О начале

Туризмом я начал заниматься в 14 лет. Тогда в гимназии №1 г. Барановичи организовали кружок по спортивному туризму. Думаю, что я решил пойти в этот кружок после прочтения серии книг про Томека писателя Альфреда Шклярского. Главный герой в них много путешествовал. В школьном кружке мы изучали технику туризма: лазание по веревкам, использование специальных приспособлений, ориентирование. Было, конечно, и несколько детских походов по Беларуси. Мне запомнился один случай, когда в поход мама положила мальчику раскладной стульчик, палку колбасы и стеклянную банку с солеными огурцами. Казалось, рюкзак весит больше, чем сам юный турист.

Когда поступал в университет, думал, что это хобби останется в прошлом. Оказалось, все было впереди. Я вступил в туристический клуб.

О походах

Все походы делятся по категориям сложности. В пеших и горных, например, их шесть. Категория зависит от продолжительности похода, количества препятствий, местности и автономности (заходят ли туристы в населенные пункты, чтобы пополнить запасы). Поход второй категории – максимальный в Беларуси. Но для этого нужно идти по болотистой местности.

В одном горном районе можно выполнить несколько категорий сложности. Все зависит от того, сколько и каких препятствий встречается на маршруте. В походах самой высокой категории я пока не бывал, но, возможно, еще соберусь. Они длятся не меньше 20 дней и преодолеть в них нужно хотя бы 250 км пути с определенным количеством препятствий: тяжелопреодолимые перевалы, ледники с трещинами, реки. Выполнить эту категорию можно и на Кавказе. А вот в «пятерку» ходил дважды. Первый раз – поход на Полярный Урал, второй раз – по Центральному Кавказу. Но маршрутно-квалификационная комиссия, которая присуждает категории сложности, засчитала пятую категорию только во втором. Такие походы отнимают очень много сил, поэтому чувства вызывают двоякие: с одной стороны, облегчение, потому что понимаешь, что все сложности позади, с другой – восхищение собой, ведь ты смог все преодолеть.

О первом покорении

В первый категорийный поход – в Карпаты – я пошел на первом курсе университета. Несложный маршрут, хорошая погода – в общем, рай для начинающего спортсмена. Я пошел в старых ботинках, которые ужасно протекали. К концу похода подошву приходилось приматывать скотчем.

Тогда мы покорили высшую точку Украины – гору Говерлу. Она меня не особо впечатлила. Я читал про красивые виды, а на деле нас затянуло огромной тучей. Видно было буквально на пару метров, а дальше «молоко». Мы постояли на вершине, сфотографировались и пошли вниз.

О походах на Эльбрус

Первый раз я поднялся на Эльбрус – самую высокую точку России и Европы – 3 года назад. Мы планировали выполнить четвертую категорию сложности, но выполнили третью: не смогли пройти одно препятствие.

Второй раз я взошел на Эльбрус в прошлом году. Наш поход был уникален своим сложным маршрутом. Количество пройденных препятствий обеспечило нам выполнение пятой категории сложности.

Сейчас многие восходят на Эльбрус, но любители идут с юга. Там есть канатная дорога: сидишь в кабинке и заезжаешь чуть ли не под самую вершину. Потом живут в кемпингах, там питаются и спят. Наш поход не похож на такое путешествие. Мы оба раза шли с северной стороны со всеми своими запасами.

О непредвиденных ситуациях

В каждом походе случаются непредвиденные ситуации. Например, в Альпах мы поднялись на высоту, переночевали и начали спускаться. Думали, что идем по обычной тропинке, а оказалось – по тропе горных козлов. Пришлось лезть, прижавшись к стене. А камни подмерзшие, ногу ставить неудобно, держаться сложно. Дело было к полудню, на одном участке, где оттаивал снег. Там мы решили провесить веревку. Первого человека мы держали со своей стороны. Я шел вторым: в каске, с ледорубом. Слышу, что-то трещит, хочу ускоряться, но тут мне в каску прилетает один камень, в шею другой. Я падаю, ледорубом в снег зарубаюсь. Руководитель кричит: «Камни!». Сошло несколько отмерзших камней.

Сейчас к таким ситуациям я отношусь спокойно: главное, соблюдать технику безопасности и верить, что все хорошо закончится.

О горной болезни и акклиматизации

Горная болезнь возникает на высоте из-за нехватки кислорода. У всех она проявляется по-разному: посинение губ, головокружение, слабость, бред, галлюцинации. Если вы или кто-то из команды почувствовали эти признаки, нужно спускаться. Болезнь лишь однажды проявилась у парня из нашей команды. Мы тогда были в Альпах и приняли решение спуститься, несмотря на то, что из-за этого нам не удастся покорить Монблан.

В походах совершают акклиматизационные выходы, когда туристы быстро взбегают на определенную высоту, а потом возвращаются вниз ночевать. Во время сна организм готовится к тому, что его ждет на новой высоте.

О новичках

Желающих сходить в настоящий спортивный поход всегда много, но в сам поход идут единицы. Около 90% отказываются от этой идеи после первого же испытания – небольшого похода по Беларуси. Именно с этого я и советую начать каждому, кто загорелся мыслью о походе в горы. Достаточно буквально трех дней, чтобы понять, готовы ли вы заниматься этим дальше.

В первое время для небольших походов, в том числе и в Карпаты, не нужно покупать экипировку. Достаточно обычной спортивной одежды и удобной обуви.

Не нужно брать с собой много воды. Везде есть ручьи и реки, в которых можно набрать воду для приготовления пищи.

О рюкзаке

Обычно в начале похода мой рюкзак весит около 35 килограммов. В нем всегда есть палатка, спальник, аптечка, горелка для приготовления пищи, минимальный набор одежды, снаряжение (веревка, карабины, обвязки, ледоруб, кошки для обуви, чтобы идти по льду) и, самое главное, продукты. Мы берем крупы, сухари и мясо. Еще несколько лет назад мы носили с собой тушенку, но это было нерационально: банки очень тяжелые и занимают много места. Позже мы с мамой, которая поддерживает мое увлечение, изобрели свой способ сублимации мяса. У нас получаются маленькие кубики мяса, из которых выпарена жидкость. На ужин человеку достаточно 11 граммов таких кубиков. Их можно отмачивать и варить, а можно добавлять в кашу.

О затратах

Такое хобби требует не только времени и сил, но и денежных вложений. Покупать нужно снаряжение, специальную одежду и обувь. Например, в этом году я купил хорошие крекинговые ботинки. Отдал почти 600 рублей. Немало стоит и водоотталкивающая спортивная куртка. Но это не нужно приобретать к каждому походу, вещи изнашиваются не слишком быстро.

Значительные суммы нужно тратить на дорогу до места старта, где будет сам поход. Иногда добираемся на поездах, иногда – на самолетах с пересадками. Да, мы знаем о недорогих перелетах. Но у нас с собой тяжелые рюкзаки. Перевезти багаж иногда выходит в несколько раз дороже, чем добраться самим.

Об отпусках

Все отпуска я провожу в походах. Исключением стал только этот год: обстоятельства сложились так, что не получилось. Пляжный отдых меня не привлекает. Я ни разу так не отдыхал и как обычный путешественник на море не был. Конечно, само море видел, но впечатления на меня оно не произвело никакого. Полежать на пляже? Так я могу и дома полежать.

Вообще, походы – это вызов самому себе. Самое приятное в них – забыть о проблемах, которые диктует жизнь в городе и обществе. Всегда тяжело идти, хочется спать и есть, и ты думаешь, почему тебе дома не сиделось. Но вернувшись, ждешь следующий поход.