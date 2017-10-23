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Китайцы в Минске: Как взрослые белорусы могут есть сладости?

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  • 23.10.2017, 16:16
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Cтуденты из Поднебесной рассказали, что их удивляет в Беларуси.

По воскресеньям в библиотеке имени Пушкина работает клуб китайской культуры «Цан Цзе», где собираются белорусские и китайские студенты. На последней встрече китайцы рассказали, что в Минске удивляет их больше всего, пишет газета sb.by.

Перед встречей клуба организаторы проанкетировали больше ста студентов из Китая о том, что им не нравится в Беларуси. Как и следовало ожидать, среди популярных ответов была суровая белорусская погода, но на первом месте оказалась кухня и продукты. 

Вареная картошка: «Вареная картошка? Как это можно есть!? Еще и без соуса или острого…» – спрашивает китаянка Фу Сюеин, которая отлично говорит по-русски и уже преподает свой родной язык студентам БГУ. 

– С селедочкой, например, – советует кто-то из белорусов и тут же вызывает не самые приятные воспоминания у тех китайцев, которые рискнули хоть раз это попробовать («Ну и запах!»). 

«Мы любим готовить курицу с кока-колой, но, когда это видят белорусы, они не понимают, что происходит. Сначала жарим куриные крылышки, а когда они становятся желтыми, поливаем их колой», – говорит китаянка Фу Сюеин.

Взрослые едят сладости: «Мы скорее считаем, что конфеты – это только для детей. Но, когда увидели, что у вас мужчины едят конфеты и шоколад, были в шоке. Или белый и розовый зефир! Это же так смешно! Как они могут это есть? Конфеты для детей, чтобы они не плакали. У нас конфетки продаются очень маленькие. Особенно редко встречается горький шоколад. Мы не понимаем: он же невкусный, зачем его вообще есть?» – рассказала Фу Сюеин.

Качественная, но неяркая обувь: «Белорусская обувь очень качественная, но сложно найти что-то красивое по форме. А еще цвет – чаще всего или черный, или коричневый. У нас в Китае обувь яркая, с украшениями, но, к сожалению, может быть некачественной и быстро развалиться. Но я для себя решила: зато не успеет надоесть!» – говорит одна из участниц встречи клуба.

Дорогие китайские вещи: SB.by пишет, что китайцам особенно обидно, когда написано «made in China» и рядом огромный ценник. Но сейчас, признают, стало проще: открываются новые торговые центры, где появился хороший выбор. Вот только цены…

Нравы в минских барах: «Многие китайцы сидят в общежитии, никуда не ходят и считают, что в Минске скучно. В барах слишком много пьяных, а взаимоотношения людей разных полов порой вызывают недоумение: как парень и девушка могут в шутку бороться, заламывая друг другу руки? Или ударить незнакомую девушку по пятой точке? На родине такого бы не поняли», – рассказал студент Чжоу Инь.

Белорусская «толерантность»: «Проблем доставляет и азиатская внешность, хоть белорусов и принято считать толерантными, но где-нибудь в переходе продавец стелек для обуви возьмет да и скажет: «Китайцам не продаю!» – пишет газета.

Двуязычие: «Наши собеседники вспоминают, что только через полгода поняли: “Октябрьская” и “Кастрычніцкая” – одна и та же станция метро. А еще признаются: порой белорусский язык им дается даже легче русского. Ведь куда проще сказать “Дзякуй!”, чем “Спасибо!”. Или “Са святам!” вместо “С праздником!”. А в русской речи китайцев все чаще проскакивают словечки «сюды» и «туды», – пишет sb.by.

Нетехнологичная жизнь: «Можете себе представить нищего, просящего на улице копеечку, с QR-кодом на груди? Для китайцев это норма. Как, впрочем, и такой же код на свадьбе на нарядах жениха и невесты. Такая же система на рынках, в точках ремонта обуви – да, собственно, везде. Приложил телефон – перечислил денежку», – рассказала газета.


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