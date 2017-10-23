Как белорусский «пират» участвовал в чешских выборах
- 23.10.2017, 21:43
Член чешской Пиратской партии Андрей Ромашевский рассказал, как выбирают и как считают голоса на выборах в Чехии.
Как агитируют, как выбирают и как считают голоса на чешских выборах?
Своим опытом делятся с «Радыё Свабода» политический беженец, член чешской Пиратской партии Андрей Ромашевский, который не попал в парламент, и активистка белорусского общества в Чехии Кристина Шиенок, которая посетила 13 избирательных участков и наблюдала за подсчетом голосов.