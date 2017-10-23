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Как белорусский «пират» участвовал в чешских выборах

  • 23.10.2017, 21:43

Член чешской Пиратской партии Андрей Ромашевский рассказал, как выбирают и как считают голоса на выборах в Чехии.

Как агитируют, как выбирают и как считают голоса на чешских выборах?

Своим опытом делятся с «Радыё Свабода» политический беженец, член чешской Пиратской партии Андрей Ромашевский, который не попал в парламент, и активистка белорусского общества в Чехии Кристина Шиенок, которая посетила 13 избирательных участков и наблюдала за подсчетом голосов.


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