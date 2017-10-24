На Зимбабве упал старый советский спутник

На Зимбабве упал старый советский спутник5
- 24.10.2017, 7:50
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Спутник предназначался для трансляции советской пропаганды.
Советский спутник двойного назначения «Молния-1-44» сгорел в атмосфере над территорией Зимбабве, передает РИА «Новости», ссылаясь на данные онлайн-сервисов по отслеживанию полетов космических аппаратов.
Специалисты отмечают, что миниатюрные фрагменты спутника массой порядка 500 граммов могут долететь до Земли.
В год с орбиты сходят около 50 объектов. Ранее предполагалось, что «Молния» сойдет с орбиты над Тихим океаном южнее Алеутских островов.
Спутники серии «Молния» использовались для обеспечения телефонно-телеграфного сообщения на территории СССР, а также для передачи программ Центрального телевидения на 20 специально созданных станций с антеннами диаметром 12 метров.