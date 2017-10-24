У офиса «Эха Москвы» прошла акция в поддержку Татьяны Фельгенгауэр 24.10.2017, 8:06

ТАТЬЯНА ФЕЛЬГЕНГАУЭР

Российские журналисты вышли с плакатами на Новый Арбат.

У здания, где находится офис редакции радиостанции «Эхо Москвы», в понедельник, 23 октября, прошла спонтанная акция в поддержку журналистки Татьяны Фельгенгауэр, которая ранее получила ножевое ранение в шею.

Как передал с места событий корреспондент dw.com, на Новом Арбате в центре Москвы собрались коллеги ведущей по журналистскому цеху - в частности, репортер «Медиазоны» Егор Сковорода, сотрудник интернет-портала Meduza Евгений Берг, спецкоры «Новой газеты» Павел Каныгин и Илья Азар, московский корреспондент Financial Times Макс Седдон, сотрудник бюро The Washington Post в Москве Эндрю Рот.

Пикет возле здания редакции "Эхо Москвы" 23 октября

Собравшиеся держали в руках плакаты с надписями: «Таня, держись», «Пропаганда атакует», «Государство - главный псих».

Ранее Министерство внутренних дел РФ обнародовало видео допроса с подозреваемым, на записи он утверждает, что поддерживал с ведущей «телепатический контакт» с «2012 года». Медики проводят судебно-психиатрическую экспертизу мужчины.

Акция журналистов в поддержку Фельгенгауэр пройдет 24 октября

Основная акция в поддержку ведущей состоится 24 октября по инициативе независимого профсоюза журналистов и работников СМИ.

Как сообщил генеральный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, в помещении радиостанции проводятся следственные действия. У офиса «Эха» дежурил полицейский автомобиль, через некоторое время в него сели вышедшие из здания сотрудники правоохранительных органов в сопровождении представителей Следственного комитета РФ.

Ведущая и заместитель главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Татьяна Фельгенгауэр получила ранение ножом в шею pic.twitter.com/6szHno49m4 — DW (на русском) (@dw_russian) 23 октября 2017 г.

В понедельник, 23 октября, Татьяна Фельгенгауэр получила ранение ножом в шею в помещении редакции «Эха Москвы». Нападавший зашел в здание радиостанции на Новом Арбате, распылил в лицо охраннику газ раздражающего действия, поднялся на 14-й этаж, напал на ведущую «Эха Москвы» и нанес ей ножевое ранение в шею. По словам первого заместителя Венедиктова, пострадали также два охранника. У одного из них травмирована роговица глаза. Личность преступника устанавливается. Как сообщили в главном управлении МВД России, «предварительно установлено, что злоумышленник является гражданином иностранного государства».