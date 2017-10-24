закрыть
24 октября 2017, вторник, 8:37
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

У офиса «Эха Москвы» прошла акция в поддержку Татьяны Фельгенгауэр

  • 24.10.2017, 8:06
ТАТЬЯНА ФЕЛЬГЕНГАУЭР

Российские журналисты вышли с плакатами на Новый Арбат.

У здания, где находится офис редакции радиостанции «Эхо Москвы», в понедельник, 23 октября, прошла спонтанная акция в поддержку журналистки Татьяны Фельгенгауэр, которая ранее получила ножевое ранение в шею.

Как передал с места событий корреспондент dw.com, на Новом Арбате в центре Москвы собрались коллеги ведущей по журналистскому цеху - в частности, репортер «Медиазоны» Егор Сковорода, сотрудник интернет-портала Meduza Евгений Берг, спецкоры «Новой газеты» Павел Каныгин и Илья Азар, московский корреспондент Financial Times Макс Седдон, сотрудник бюро The Washington Post в Москве Эндрю Рот.

Пикет возле здания редакции "Эхо Москвы" 23 октября

Собравшиеся держали в руках плакаты с надписями: «Таня, держись», «Пропаганда атакует», «Государство - главный псих».

Ранее Министерство внутренних дел РФ обнародовало видео допроса с подозреваемым, на записи он утверждает, что поддерживал с ведущей «телепатический контакт» с «2012 года». Медики проводят судебно-психиатрическую экспертизу мужчины.

Акция журналистов в поддержку Фельгенгауэр пройдет 24 октября

Основная акция в поддержку ведущей состоится 24 октября по инициативе независимого профсоюза журналистов и работников СМИ.

Как сообщил генеральный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, в помещении радиостанции проводятся следственные действия. У офиса «Эха» дежурил полицейский автомобиль, через некоторое время в него сели вышедшие из здания сотрудники правоохранительных органов в сопровождении представителей Следственного комитета РФ.

В понедельник, 23 октября, Татьяна Фельгенгауэр получила ранение ножом в шею в помещении редакции «Эха Москвы». Нападавший зашел в здание радиостанции на Новом Арбате, распылил в лицо охраннику газ раздражающего действия, поднялся на 14-й этаж, напал на ведущую «Эха Москвы» и нанес ей ножевое ранение в шею. По словам первого заместителя Венедиктова, пострадали также два охранника. У одного из них травмирована роговица глаза. Личность преступника устанавливается. Как сообщили в главном управлении МВД России, «предварительно установлено, что злоумышленник является гражданином иностранного государства».


Мнение

Однажды нас будет гораздо больше
Однажды нас будет гораздо больше Денис Казакевич
На сцену выпускают клоунов
На сцену выпускают клоунов Альфред Кох
Лукашенко не будет спать спокойно
Лукашенко не будет спать спокойно Ольга Николайчик
Пытайтесь изменить что-то сейчас
Пытайтесь изменить что-то сейчас Виталий Овчаренко


Интервью

Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии
Евгений Афнагель: Надо вместе спасать страну
Евгений Афнагель: Надо вместе спасать страну