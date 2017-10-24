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Министр Заяц: Беларусь не «партизанит» с помидорами

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  • 24.10.2017, 9:28
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Леонид Заяц
Фото: vitbichi.by

Министр сельского хозяйства встал на защиту овощей от Данкверта.

Беларусь считает безосновательными обвинения в реэкспорте «санкционных» томатов в Россию. На очередной «наезд» Россельхознадзора на белорусские овощи ответил министр сельского хозяйства Леонид Заяц.

Министр напомнил, что в начале года Россельхознадзор проверял в Беларуси сады, хозяйства и хранилища. «Напряжение спало, претензий к нам не было. Сейчас возник вопрос, что якобы мы начинаем "партизанить" с томатами. В нашей стране сегодня достаточно этой продукции, чтобы обеспечить свой рынок и поставить на экспорт. Поэтому надо не инспектировать, а доверять. Если будет доверие, то мы больше сделаем вместе, чем если будут в адрес соседа какие-то подозрения высказываться», — цитирует министра БелТА.

Минсельхозпрод напомнил, что российские продукты сегодня присутствуют на белорусском рынке без ограничений — и потребовал того же для продукции белорусских производителей.

«Мы сегодня от России не закрываемся. Крупяные и мучные изделия, овощи, молочные и мясные продукты российских компаний — всё это есть на нашем рынке. Мы договаривались, подписывали общие документы, которые имеют силу. Придираться к нам сегодня безосновательно, в этом нет никакой логики», —сказал Леонид Заяц.


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