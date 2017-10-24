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Столицу Северной Кореи впервые сняли с воздуха

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  • 24.10.2017, 11:49
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Смелый проект осуществил фотограф из Сингапура.

Новостной ресурс NKNews опубликовал 12-минутное панорамное видео, снятое с борта небольшого самолета в небе над Пхеньяном. Это первый подобный видеоролик — ранее 360-градусные панорамы столицы КНДР в Сети не публиковались, пишет birdinflight.com.

Сингапурский фотограф Арам Пан рассказал, что разрешение на съемку получил относительно просто. После полета представители властей потребовали от него удалить некоторые фотографии, которые он делал параллельно с записью видео. В итоге ему пришлось стереть около 10% снимков.

Летом прошлого года Арам Пан опубликовал другое панорамное видео из Пхеньяна, которое он снял во время поездки по северокорейской столице на автомобиле.


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