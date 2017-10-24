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История успеха: Белорусы начали делать сувениры из бетона и получают заказы из США

  • 24.10.2017, 12:42
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Молодые люди быстро «отбили» вложения в необычный бизнес.

Юра и Женя придумали себе бизнес — делать сувениры из бетона. Сняли помещение, наладили производство, вложили $5000 и ожидаемо столкнулись с национальной неотзывчивостью. Правда, преодолели ее. Тем более зарубежный потребитель, как показала практика, больше открыт к чему-то новому и платежеспособен. Второй месяц ребята работают в плюс и рассказывают, каково вести свое дело, пишет onliner.by.

Парни говорят, что технология довольно простая. Есть 12 компонентов, они миксуются и заливаются в специальную форму. Смесь отдыхает, после чего получается готовое изделие.

Для Беларуси продукт новый. Так что приходится не просто предлагать его, но еще и объяснять, что собой представляет. В такой ситуации выручают иностранные клиенты. Заказы ребят улетали в многие города Европы и США, а однажды даже в Австралию.

Юра и Женя гордятся своим продуктом и признаются, что со старта знали, как вывести его на качество. Вложенные в дело $5000 по чуть-чуть начинают отбиваться. Второй месяц парни работают в плюс.


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