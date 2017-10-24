«Хочу, чтобы ты был свободен» 6 24.10.2017, 13:01

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Азаренко опубликовала напутствие сыну.

Сыну белорусской теннисистки Виктории Азаренко исполнилось десять месяцев.

«Ты самое лучшее, что когда-либо случалось со мной. И ты можешь быть кем угодно, кем ты захочешь в этом мире», - отметила она в Instagram.

«Я всегда буду тебя поддерживать, я буду твоей скалой, твоим плечом, на которое ты всегда можешь положиться, когда я буду тебе нужна. Но я хочу, чтобы ты был свободен и выбирал то, что хочешь. Знай, что я буду рядом, что направлять каждый твой шаг», - заявила Виктория.

Она пообещала, что всегда будет поддерживать сына в его жизни. «Ты настолько милый и счастливый мальчик, а твоя красивая душа светит каждый раз, когда ты улыбаешься! Продолжай светить, король! Я люблю тебя больше, чем ты когда-либо сможешь подумать. Мама», - написала теннисистка.

Согласно неофициальной информации, на прошлой неделе в Лос-Анжелесе начались слушания по делу опеки над сыном Виктории Азаренко Лео Александром. Были выслушаны аргументы отца мальчика Билли Маккига.

Экс-бойфренд Азаренко Билли Маккинг, от которого она родила ребенка в декабре прошлого года, обратился с заявлением в суд Лос-Анджелеса (штат Калифорния), якобы белоруска похитила их сына Лео Александра. Суд постановил, что на время рассмотрения дела об опекунстве Лео не может покидать город.