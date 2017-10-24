закрыть
24 октября 2017, вторник, 16:47
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Правозащитник из Сморгони через ООН добивается отмены декрета о «тунеядцах»

5
  • 24.10.2017, 13:41
  • 1,975
Алесь Дергачев

Алесь Дергачев просит проверить декрет №3 на соответствие Международному Пакту о гражданских и политических правах.

Сморгонский правозащитник Алесь Дергачев обратился в Комитет ООН по правам человека с сообщением, в котором просит проверить соответствие декрета №3 «О предупреждении социального иждивенчества» Международному Пакту о гражданских и политических правах, сообщает ПЦ «Весна».

Основанием для обращения в международный орган послужили действия государственных структур Беларуси, которые требуют от правозащитника уплаты сбора согласно декрета №3.

Жалоба была направлена в ООН 19 октября, после того, как Алесь Дергачев исчерпал все доступные средства правовой защиты в Беларуси.

Так, в начале, в суде Сморгонского района были обжалованы действия местной налоговой инспекции, которая прислала требование уплатить сбор. Аргументировал свою жалобу правозащитник тем, что требование выплачивать сбор за неучастие в финансировании государственных расходов через налоги при отсутствии места работы, да еще под угрозой штрафа или ареста, является ни чем иным, как побуждением к работе. А это противоречит Конституции и Пакту о гражданских и политических правах.

«При рассмотрении жалобы просил суд руководствоваться данным законодательством, а по результатам рассмотрения, если будет видно, что Декрет противоречит Конституции, то в установленном порядке поставить вопрос о несоответствии законодательного акта Конституции», - говорит Алесь Дергачев.

Суд Сморгонского района своим определением отказал в возбуждении гражданского дела, посчитав, что суд общей юрисдикции не уполномочен рассматривать соответствие декрета Конституции и международным правовым актам.

«Мои аргументы, что я оспаривал действия налоговой инспекции, а не Декрет, оставлены без должной оценки как областным судом, куда направлял кассационную жалобу, так и прокуратурой области, которой посылал жалобу в порядке надзора», - сообщает Дергачев.

В сообщении, направленном в Комитет ООН по правам человека, правозащитник просит рассмотреть нарушение Беларуси его права на доступ к правосудию (ст. 2 Пакта), а также использование страной принудительного труда, которая запрещена согласно ст. 8 Пакта). В жалобе также содержится просьба рекомендовать Беларуси отменить декрет №3.


Мнение

Однажды нас будет гораздо больше
Однажды нас будет гораздо больше Денис Казакевич
На сцену выпускают клоунов
На сцену выпускают клоунов Альфред Кох
Лукашенко не будет спать спокойно
Лукашенко не будет спать спокойно Ольга Николайчик
Пытайтесь изменить что-то сейчас
Пытайтесь изменить что-то сейчас Виталий Овчаренко


Интервью

Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии
Евгений Афнагель: Надо вместе спасать страну
Евгений Афнагель: Надо вместе спасать страну