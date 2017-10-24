Правозащитник из Сморгони через ООН добивается отмены декрета о «тунеядцах» 5 24.10.2017, 13:41

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Алесь Дергачев

Алесь Дергачев просит проверить декрет №3 на соответствие Международному Пакту о гражданских и политических правах.

Сморгонский правозащитник Алесь Дергачев обратился в Комитет ООН по правам человека с сообщением, в котором просит проверить соответствие декрета №3 «О предупреждении социального иждивенчества» Международному Пакту о гражданских и политических правах, сообщает ПЦ «Весна».

Основанием для обращения в международный орган послужили действия государственных структур Беларуси, которые требуют от правозащитника уплаты сбора согласно декрета №3.

Жалоба была направлена в ООН 19 октября, после того, как Алесь Дергачев исчерпал все доступные средства правовой защиты в Беларуси.

Так, в начале, в суде Сморгонского района были обжалованы действия местной налоговой инспекции, которая прислала требование уплатить сбор. Аргументировал свою жалобу правозащитник тем, что требование выплачивать сбор за неучастие в финансировании государственных расходов через налоги при отсутствии места работы, да еще под угрозой штрафа или ареста, является ни чем иным, как побуждением к работе. А это противоречит Конституции и Пакту о гражданских и политических правах.

«При рассмотрении жалобы просил суд руководствоваться данным законодательством, а по результатам рассмотрения, если будет видно, что Декрет противоречит Конституции, то в установленном порядке поставить вопрос о несоответствии законодательного акта Конституции», - говорит Алесь Дергачев.

Суд Сморгонского района своим определением отказал в возбуждении гражданского дела, посчитав, что суд общей юрисдикции не уполномочен рассматривать соответствие декрета Конституции и международным правовым актам.

«Мои аргументы, что я оспаривал действия налоговой инспекции, а не Декрет, оставлены без должной оценки как областным судом, куда направлял кассационную жалобу, так и прокуратурой области, которой посылал жалобу в порядке надзора», - сообщает Дергачев.

В сообщении, направленном в Комитет ООН по правам человека, правозащитник просит рассмотреть нарушение Беларуси его права на доступ к правосудию (ст. 2 Пакта), а также использование страной принудительного труда, которая запрещена согласно ст. 8 Пакта). В жалобе также содержится просьба рекомендовать Беларуси отменить декрет №3.