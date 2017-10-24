Капитан минского «Динамо»: Будем биться до самого конца 24.10.2017, 15:12

Александр Нойок

Александр Нойок считает, что у столичной команды есть шансы стать чемпионами Беларуси по футболу.

Капитан минского "Динамо" полузащитник Александр Нойок после ничьей со "Славией" (0:0) в матче 26-го тура чемпионата страны заявил, что столичный клуб еще поборется за золото, пишет "Прессбол".

- Сейчас "Динамо" откатилось на третье место в турнирной таблице.

- Да, соперники воспользовались нашей осечкой, но впереди еще четыре тура. Осенний футбол бывает непредсказуемым: поля становятся тяжелыми, плюс конец сезона также сказывается на психологии. Уверенно говорю, что мы будем биться до самого конца, и еще ничего не потеряно — всего три очка до первого места.

Тем не менее "Динамо" в этом году на хорошем ходу, если говорить о проценте набранных очков.

- Не совсем правильно с моей стороны будет рассуждать о прошлых сезонах. Да, в этом году команда здорово идет, хорошо набирала очки, но сердце кровью обливается, когда вспоминаю те матчи, где мы этих самых очков лишились...

- Команду ждет очередной трудный матч и мотивированный соперник.

- Знаем, что "Ислочь" — очень неуступчивый противник, и понимаем, как они хотят остаться в высшей лиге, поэтому нас ждет очень непростой матч. Но и нам отступать некуда, мы больше не имеем права терять очки, если хотим бороться за первое место. Очень надеюсь, что в субботу на стадион придут наши болельщики и поддержат нас в этом матче. И верю, что так будет в каждом матче, который остался у нас в календаре.