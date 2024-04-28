«Увидели еще один гриб — а собралось целое ведро» 28.04.2024, 14:20

Белорусы показали необычно богатый урожай весенних грибов.

Грибники отмечают, что этот год богат на урожай весенних грибов. Например, сморчки находят в самых неожиданных местах — не только в осинниках. Районка «Газета Слонімская» посмотрела, какими находками грибники со всей страны делятся делятся в соцсетях.

Некоторые грибники устраивали целенаправленные вылазки и нашли «свои первые сморчковые местечки, чему очень рады», пишет газета. А кому-то просто повезло — жители Логойского в субботу вышли прогуляться по лесу, но «раз грибы попались на пути, взяли немного на раз пожарить».

В Лепельском районе Витебской области сморчки приходится собирать практически по затопленным местам. «Такое наше грибное счастье: то затопит, то засушит, то снегом заметет. А нам все равно в радость — лишь бы гриб найти», — цитировали любителей тихой охоты авторы подборки.

И шутили над некоторыми фото пользователей: «А вот такой интересный кадр сделала Снежана Автушко. Врасти друг в друга и срастись корнями — это ли не любовь?»

Под Бобруйском собирали и маслят. «Брала все: и большие, и маленькие. Почистила — ни одного червивого, запах — обалденный. Всем полных корзин!» — пожелала Наталья Шпаковская.

«Брать нельзя оставить… Такого количества не видела ни одного из видов грибов. Уже собираясь уезжать, увидели еще гриб — так собралось еще одно ведро. Сморчковое сумасшествие…» — написала о своем субботнем «улове» Татьяна Старкова из Дзержинского района.

Кто-то нашел, как пишет газета, «неопознанный объект», который был определен как меланолеука коротконожковая — малоизвестный съедобный гриб «со средними вкусовыми качествами, четвертой категории».

Лучше руководствоваться главным правилом грибника: не знаешь — не бери. На майских выходных грибники еще смогут поохотиться в белорусских лесах, напоминает районка.