Дырявый «зонтик» Данило Безручко, «Крым.Реалии»

28.04.2024, 14:03

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Коллаж: Charter97.org

Как украинские ракетчики делают бреши в российской ПВО в Крыму.

Небо над Крымом после его оккупации и аннексии Россией в 2014 году призвана защищать 31-я дивизия ПВО Вооруженных сил РФ.

Очередной прокол в защитном «зонтике» украинские ракетчики сделали ударом по авиабазе 39-го вертолетного полка в Джанкое в ночь 16 на 17 апреля. Там, кроме штатной техники, как раз находилось на боевом дежурстве зенитное ракетное подразделение С-400 «Триумф».

Целенаправленный удар Сил обороны Украины по Джанкойской авиабазе оказался результативным. По данным ВСУ, повредили четыре пусковые установки С-400, пункт управления средствами ПВО, три РЛС, аппаратуру наблюдения за воздушным пространством «Фундамент-М». По всем явным признакам выведена из строя как минимум батарея. О реальных потерях личного состава пока неизвестно. Российские власти об этом умалчивают. Возможно, они со временем традиционно «всплывут» в пабликах в виде некрологов.

По неофициальным данным, атаке подверглось одно из подразделений дивизиона 18-й гвардейского зенитного ракетного Севастопольско-Феодосийский полка (в/ч 85388) упомянутой 31-й дивизии.

О дивизионе без указания полка российская пресса писала в ноябре 2018 года. Указывалось, что боевые расчеты С-400 тогда заступили на боевое дежурство по защите «воздушного пространства Российской Федерации над Крымским полуостровом». Соответствующий приказ отдал командующий 4-й армии ВВС и ПВО Виктор Севостьянов.

«Позиции ЗРК С-400 находятся примерно в 30 км от границы с материковой Украиной. Ранее поступившие на вооружение 4-й армии ВВС и ПВО Юго-восточного округа РФ дивизионы С-400 несут службу в Евпатории, Феодосии и Севастополе. Перед отправкой в Крым комплексы С-400 прошли испытания на полигоне в Астраханской области. Зенитчики дивизиона выполнили стыковочные стрельбы, поразив ракетами низколетящие, скоростные и баллистические мишени. Техника дивизиона была доставлена на полуостров железнодорожным транспортом», – информировало «Военное обозрение».

От Керчи до Тарханкута

Штаб 18-го полка, по данным открытых источников, расположен в Феодосии, а дивизии – в Севастополе, на мысе Фиолент. Еще в составе 31-й дивизии числится 12-й зенитный ракетный и 3-й радиотехнический полки (обе воинские части дислоцируются в Севастополе – КР). Их «точки», то есть стартовые позиции ракетчиков и станции локаторщиков, раскиданы по всему Крыму – от Керченского полуострова до мысов Тарханкут и Меганом, а также в Крымских горах.

31-я дивизия берет свое начало с конца 1950-х годов, когда Крым начал усиленно милитаризоваться СССР сразу после вступления Турции в НАТО. Тогда дивизию назвали Крымской, а в 1960 году переименовали в 1-ю. После аннексии в 2014 году в ее исторических зданиях было создано нынешнее соединение ПВО.

9 мая 2017 года на территории 31-й дивизии открыли первый в РФ православный храм в честь святых воинов Александра Пересвета и Андрея Осляби Радонежских, а через год – выставочную площадку военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот».

За два года войны 31-я дивизия понесла боевые потери. Их в разы меньше, чем, скажем, в 810-й бригаде морпехов ЧФ.

Журналистами Крым.Реалии идентифицированы следующие убитые российские военнослужащие из числа крымчан:

старший сержант 18-го зрп Виктор Реньгач из Кировского района (3 июля 2022 года)

ефрейтор радиотехнической роты (в/ч 85683) Юрий Орленко, 1995 года рождения, служил на горе Кастель в районе Алушты, но убит в Херсонской области (17 июля 2022 года)

военнослужащие командного пункта 31-й дивизии (в/ч 03121, Юхарина балка) Владимир Яковлев, 1979 года рождения, и Татьяна Подосейникова, 1971 года рождения (4 января 2024 года).

С «Панцирями», «Триумфами» и «Бастионами»

18-й зрп, согласно открытым источникам информации, имеет на вооружении ЗРК С -300 ПМ, С-400 «Триумф», ЗРПК (зенитный ракетно-пушечный комплекс – КР) «Панцирь-С1» и совсем не профильный для зенитчиков БРК (береговой ракетный комплекс) «Бастион-П».

Следует уточнить, что «Панцирь-С1» предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности) от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. То есть позиции С-300 ПМ и С-400 россияне защищают своими же штатным полковым «панцирным» комплектом.

Наличие в 18-м полку «Бастионов» явно свидетельствует, что у него, помимо других задач, есть задача по прикрытию Керченского моста и Феодосийского морского порта в случае не только воздушных, но и морских атак. Но с этими задачами зенитчики-гвардейцы справляются с трудом. Уничтожение в ночь на 26 декабря 2023 года у причала Феодосийского порта БДК «Новочеркасск» – явное тому доказательство.

Интересно, что 18-й полк сформировали на фондах захваченного в начале марта 2014 года 50-го зенитного ракетного полка Воздушных сил ВСУ. Большинство военнослужащих этой части, изменив украинской присяге, сразу вступили в ряды российского полка.

Кроме Джанкоя, батареи и дивизионы 18-го зрп несут также боевое дежурство на 9-м километре автотрассы Керчь-Феодосия. Причем рядом с отдельным подразделением 3-го ртп (радиотехнического полка) из состава все той же 31-й дивизии ПВО россиян. На спутниковых снимках отчетливо видно радиопрозрачный купол радара и позиции ЗРК.

Стационарные позиции подразделений Севастопольско-Феодосийского полка зафиксированы также на мысе Ильи. А в самой Феодосии, на улице Федько 38, находится штаб полка, казармы и парк боевой техники.

Есть у соединения и свой полигон – между селом Батальное и мысом Чауда. На полигоне также размещаются позиции ЗРК.

Можно предположить, под их защитой находятся все военные объекты в районе Чауды – полигоны филиала испытательного ВКС имени Чкалова, 127-й отдельной разведбригады в Песчаной балке, а также бывшего 31-го, а ныне 2-го испытательного центра ВМФ РФ возле села Прибрежное. По мнению некоторых экспертов, именно на территории одного из этих объектов хранятся мобильные установки для запуска БПЛА Shahed.

Что касается 12-го зрп, то пока известно, что он состоит из двух дивизионов. Пункт постоянной дислокации 1-го дивизиона – Севастополь, мыс Фиолент; 2-го – Евпатория. Обе воинские части с 2018 года вооружены ЗРК С-400 «Триумф». Именно стартовые батареи последнего дважды, с перерывом в один день, прошлой осенью подверглись результативной ракетной атаке украинских Сил обороны. Вначале возле села Оленевка на мысе Тарханкут, а потом у села Молочное близ Евпатории.

«Побеспокоили» в ночное время Силы обороны Украины и позиции отдельных подразделений 3-го радиотехнического полка 31-й дивизии ПВО.

Произошло это в пгт Раздольное з1 марта и 18 июля 2023 года. В последнем случае источники Telegram-канала «Крымский ветер» сообщали, что «по Раздольному ходят слухи, что в воинской части все очень плохо». Но более детальной информации не появилось. Новый взрыв в Раздольном произошел 20 июля около 4.55 утра. В этот раз о попадании в воинскую часть не сообщалось, взрыв был зафиксирован в центре поселка на улице Ленина. Пострадали четыре здания, российские чиновники Крыма оценили материальный ущерб как «незначительный».

Штаб 3-го ртп со службами обеспечения дислоцируется в севастопольском микрорайоне Любимовка, а его отдельные подразделения – на Ай-Петри, в пгт Понизовка возле Ялты, на горе Кастель возле Алушты, 9-м километре трассы Керчь-Феодосия, в Керчи, Феодосии, селах Уютное Сакского района, Оленевка Черноморского районов и пгт Раздольное.

Данило Безручко, «Крым.Реалии»