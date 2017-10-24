В Минске пропагандистский фильм «Крым» покажут нелегально 4 24.10.2017, 15:21

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Сведения о нем не включены в Государственный регистр фильмов, поэтому показ ленты на территории Беларуси запрещен.

В июле вокруг возможного показа фильма "Крым" в Беларуси развернулся незаурядный скандал. В нескольких кинотеатрах показали трейлер фильма, и это вызвало возмущение. Посольство Украины даже направило в МИД Беларуси ноту, передает «Еврорадио».

Точно известно, что этот фильм в Беларуси показан не будет. Глава репертуарного отдела Киновидеопроката Ольга Боговарова даже удивилась вопросу журналистов о "Крыме", мол, "на хайпе" "Матильда": "Забудьте вы этот "Крым". Сейчас" Матильда " — насущная тема".

Тем временем в официальной группе университета МИТСО появилось объявление о показе фильма «Крым» в Доме Москвы 26 октября. Обещают встречу с режиссером фильма Алексеем Пимановым. В Управлении воспитательной работы университета сказали, что желающих не нашлось, и они удалили это объявление.

Чтобы показать в Беларуси фильм, нужно провести его классификацию, фильм должен получить возрастной рейтинг. Потому что, согласно части 2 статьи 206 Кодекса "О культуре", в нашей стране запрещается показ фильмов, сведения о которых не включены в Государственный регистр фильмов.

Классификацией фильмов с внесением их в государственный регистр в Беларуси занимается комиссия при Университете культуры и искусств. Но, как рассказала представительница комиссии, "Крым" им никто не подавал:

"Этот фильм на рассмотрение и классификацию не предоставлялся, никаких заявок с ним не приходило".

Кинозал, в котором должен пройти показ фильма, арендован у Дома Москвы. Там удивились, узнав от журналистов, что фильм отсутствует в Государственном регистре, и что нужно его туда вносить. Также там не знали, что без классификации показ "Крыма" является нарушением закона. Пообещали разобраться.

Однако во вторник в Доме Москвы сообщили, что встреча и показ фильма состоится. Там знают, что организаторы нарушают закон и готовы идти на это.