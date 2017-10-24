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В Гродно нашли шахматную фигуру времен Витовта

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  • 24.10.2017, 17:53
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Шахматная ладья была изготовлена из рога животного.

В Гродно нашли шахматную фигуру времен великого князя литовского Витовта (1350 — 1430). Археологи отрыли ее во время раскопок на территории Старого замка. Они проводятся перед началом реконструкции (планируется восстановить замок в том виде, в котором он был в XVI веке). Как информирует БелТА, скорее всего нашли шахматную ладью, изготовленную из рога животного (оленя или лося). Предварительно специалисты определили, что она может относиться к концу XIV — началу XV века. Шахматная фигура хорошо сохранилась, и это большая редкость.

Интересно, что в 1930 году во время археологических раскопок в Гродно уже находили шахматную фигуру, и также ладью (она стала прототипом каменного памятника, установленного около Замковой горы на берегу Немана). Однако она серьезно отличается от теперешней находки.


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