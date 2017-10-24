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Министр обороны Молдовы не намерен подчиняться президенту

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  • 24.10.2017, 19:27
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Евгений Стурза

Евгений Стурза не считает президента страны Игоря Додона верховным главнокомандующим.

«Верховный главнокомандующий армии — это народ Молдовы. Обязанность военных — служить родине и гражданам», — заявил глава оборонного ведомства республики. При этом он выразил благодарность правящей коалиции и Народной европейской партии за выдвижение его кандидатуры на этот пост, пишет ghall.com.ua.

«Был положен конец институциональному и конституционному кризису, подобное не повторится», — добавил Стурза, подчеркнув, что армию не следует вовлекать в политические игры.

Новый министр обороны пообещал продолжить сотрудничество с международными партнерами, которое было заблокировано из-за кризиса в ведомстве. Премьер министр Молдовы Павел Филип также возложил на Стурзу разработку стратегии обороны страны, налаживание сотрудничества с Евросоюзом и НАТО. Среди приоритетов своей деятельности главный военный начальник назвал реформирование армии, улучшение технического оснащения и повышение профессионального уровня военных, а также улучшение условий их жизни.

«Вы легитимный министр обороны. Нам нужна армия, которая сможет обеспечить защиту страны и стабильность в регионе», — заключил спикер молдавского парламента Андриан Канду.

Пост министра обороны Молдавии стал вакантным десять месяцев назад. В декабре 2016 года Либеральная партия лишила Анатола Шалару политической поддержки, и Игорь Додон подписал указ об его отставке.

Глава государства обвинил Шалару в «заигрываниях» с НАТО, напомнив о нейтральном статусе Республики Молдова. Обязанности главы Минобороны до сих пор исполнял замминистра Георгий Галбура.

EADaily сообщало, что назначение Евгения Стурзы министром обороны впервые проходило в особом порядке. Указ о его назначении подписал председатель парламента Андриан Канду, который также принял у него присягу.

Ранее президент страны Игорь Додон дважды отвечал отказом на предложение премьера Филипа назначить Стурзу новым министром. В результате правительство обратилось в Конституционный суд, который постановил, что если глава государства отказывается «исполнять свои конституционные обязанности», то за него это могут делать премьер или спикер.

«Режим упадет в яму, которую он роет для других. Приведение к присяге министра обороны выходит за рамки политической легитимности и демонстрирует, как бессилие заставляет власть совершать серьезные ошибки», — заявил Игорь Додон, комментируя утвержденное назначение. По мнению президента в Молдавии, произошла узурпация власти Демократической партией. Со своей стороны соратники Додона объявили о начале сбора подписей за переход к президентской форме правления.


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