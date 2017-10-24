Показ пропагандистского фильма «Крым» в Минске отменен 2 24.10.2017, 19:37

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Показ фильма отменен по «техническим причинам».

Показ пропагандистского фильма "Крым" в минском Доме Москвы, запланированный на 26 октября, отменен. Представители организации "Русь молодая", которые проводили показ и встречу с режиссером Алексеем Пимановым, рассказали, что это связано с "техническими причинами", передает euroradio.fm.

"Встреча с режиссером перенесена по техническим причинам. Планируется, что она пройдет где-то зимой. Но это будет только встреча, без показа фильма "Крым".

Отметим, что "Крым" не внесен в Государственный регистр фильмов и не прошел необходимую классификацию, поэтому его показ в Беларуси не разрешен. Интересно, что руководство Дома Москвы узнало об этом в понедельник от... Еврорадио. Меньше чем через сутки организаторы отказались показывать фильм.

"Крым" — лента российского режиссера Алексея Пиманова, которая в пропагандистском ключе рассказывает о "присоединении" украинского полуострова к России. Показ трейлера фильма в кинотеатрах и возможность его проката в Беларуси вызвали возмущение со стороны посольства Украины.