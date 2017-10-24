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Петриковский райисполком посоветовал горожанам прятаться

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  • 24.10.2017, 20:13
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Жителям города предлагают «спрятаться в каком-нибудь здании» из-за испытаний воздушных судов.

В Петриковском райисполкоме предупредили, что на этой неделе запланированы испытательные полеты малоразмерных воздушных судов. Жителям города предлагают «спрятаться в каком-нибудь здании», сообщает газета «Петрыкаўскія навіны».

Испытания будут проводиться 26 и 27 октября.

Если человек увидит неизвестный летательный аппарат или услышит его, то необходимо тут же спрятаться в здании. К неизвестным предметам, обнаруженным на земле, нельзя подпускать ни детей, ни животных. В этой ситуации нужно срочно вызвать милицию.


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