Петриковский райисполком посоветовал горожанам прятаться 9 24.10.2017, 20:13

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Жителям города предлагают «спрятаться в каком-нибудь здании» из-за испытаний воздушных судов.

В Петриковском райисполкоме предупредили, что на этой неделе запланированы испытательные полеты малоразмерных воздушных судов. Жителям города предлагают «спрятаться в каком-нибудь здании», сообщает газета «Петрыкаўскія навіны».

Испытания будут проводиться 26 и 27 октября.

Если человек увидит неизвестный летательный аппарат или услышит его, то необходимо тут же спрятаться в здании. К неизвестным предметам, обнаруженным на земле, нельзя подпускать ни детей, ни животных. В этой ситуации нужно срочно вызвать милицию.