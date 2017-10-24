Беларусь может увеличить безвиз для иностранцев до 30 дней 8 24.10.2017, 20:57

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Вопрос об увеличении безвиза будет решен до конца 2017 года.

Об этом в интервью «Financial Times» сообщил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, передает «Белсат».

«Мы собираемся увеличить время пребывания в Беларуси без виз до 10 или даже до 30 дней», – заявил министр.

По словам руководителя белорусского дипведомства вопрос будет решен до конца 2017 года.

Ранее сообщалось, что МИД собирается увеличить безвиз до 10 дней.

В этом году заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной сообщил, что безвизовым режимом для въезда в Беларусь воспользовались 52000 туристов.