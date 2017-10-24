«Неправда, что в деревне живут только неудачники» 1 24.10.2017, 21:31

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Как белорусские фермеры делают экомасло.

«Ты есть то, что ты ешь» — известный постулат. В последние годы многие люди, особенно на Западе, стараются употреблять в пищу органические продукты, полученные с минимальным использованием пестицидов, химических удобрений и кормовых добавок (или вообще без них). Это направление постепенно развивается и у нас. Tut.by рассказывает о белорусских хозяйствах, которые поставляют экологически чистые продукты в магазины сети.

В 2005 году деревня Гора в Витебском районе, казалось, доживала свои последние годы: из жителей здесь оставались всего две бабушки преклонного возраста. Все внезапно изменилось, когда жить сюда приехали сразу шесть молодых семей — не из-за распределения или программ по возрождению села, а по зову сердца. Они оставили работу в городах, отказались от алкоголя и табака и практически перестали употреблять в пищу продукты из магазинов.

Сегодня в поселении родовых поместий «Звон-Гора» живет уже 14 семей, каждая из которых занимается своим направлением в сельском хозяйстве. Владислав и Алла Мишурные ферментируют иван-чай, занимаются колодным пчеловодством, а также делают растительное масло, которое с недавнего времени поставляют в гипермаркеты сети Green. Мы побывали на «производстве» и увидели, как создается органическая продукция.

«Не нравилось работать только ради денег»

— Я родился и вырос в Витебске, но в городе не прижился, — рассказывает Владислав, пока мы едем в поселение. — Отучился на столяра-плотника и резчика по дереву, потом пошел работать на часовой завод слесарем, а когда предприятие закрылось, стал отделочником. Все это время постоянно угнетало, что мой единственный стимул работать — деньги. В то же время заинтересовался книгами российского писателя Владимира Мегре — автора, продвигающего идею родовых поселений, в которых несколько родовых поместий живут по правилам и принципам, распространенным у наших предков-славян. Возникла идея создать что-то подобное у нас в Беларуси, и я занялся этим вопросом.

Владислав собрал единомышленников, с которыми начал продвигать идею создания экопоселения в Витебской области. Многочисленные походы к чиновникам самого разного уровня в итоге привели к тому, что инициативная группа получила 55 гектаров земли в районе деревни Горы. С этого и началась «Звон-Гора». Будущая жена, которая тогда работала в крупной компании маркетологом, также поддержала мужчину в его начинании, бросила все и отправилась жить в деревню.

— Цяпер буду размаўляць на роднай мове, — неожиданно переходит на белорусский Владислав, когда мы въезжаем в Гору. — Са сваімі дзецьмі дома стасуюся толькі так, аддаў іх у беларускую школу. Хоць яны і рускамоўныя, але нашу мову ведаюць добра. Увогуле, дзядуля некалі ўзяў з мяне абяцанне, што буду мець не менш за чацвёра нашчадкаў, бо толькі ў такім выпадку род не згасае.

«План» Владислав уже выполнил — в семье как раз четверо детей. Старшие дочки — Лада и Добряна — встречают нас в доме, форму которого сразу трудно определить. Здание шестиугольное — как сот в улье. Вообще, все дома в поселке построены по принципу золотого сечения и с использованием экотехнологий. Есть жилье из дерева, соломенных блоков, тяжелого самана (композитного материала из глины, земли, соломы и песка) и арболита (легкого бетона с добавлением органических материалов). Инфраструктуру в поселении «горцы» делали за свои деньги. Переселенцы отремонтировали подъездную дорогу, почистили пруд, провели воду из скважины в двух километрах от Горы (каждой семье это обошлось в полторы тысячи рублей).

— Сейчас стоит вопрос с солнечными батареями и накопителями энергии — хотим максимально соответствовать стандартам органического сельского хозяйства, — говорит жена Владислава Алла.

В поселении есть свой устав, с которым знакомится каждый новоприбывший (кстати, для новичков тут даже есть испытательный срок — с начала весны до середины осени). Все они отказываются от вредных привычек и алкоголя, также никто не ест мяса. Каждый месяц все жители выходят на субботник по «окультуриванию» территории. «Звон-Гору» вообще можно в определенном смысле назвать коммуной: здесь все работают вместе, а понятие «мое» распространено мало. «Суседзям ніхто не зайдросціць і злога не робіць — раптам потым дзеці закахаюцца і ажэняцца, што тады — браць жабрака дахаты?» — смеется Владислав.

— Из двух бабушек, которые жили тут на момент нашего приезда, осталась одна (другую забрали дети), — рассказывает Алла. — Ей с нами интересно, она, считайте, почетный житель поселения. Хотя не сказала бы, что она нас чему-то учит в плане жизни, скорее, мы ей показываем, как можно жить по-другому.

Программисты, хореографы, музыканты, инженеры…

Фермеры выставляют на стол продукты с собственного подворья: ржаной хлеб на закваске, пшеничный хлеб с изюмом и корицей, овощи, выращенные в соломе, ферментированный иван-чай, колодный мед и даже шоколад из тертых какао-бобов и меда. В магазине они покупают только отдельные крупы и кое-что из молочных продуктов. Держат несколько кур исключительно для яиц и одну козу, а также задумываются о покупке коровы.

— Сельскай гаспадаркай мы займаліся не для бізнесу — гэта была простая неабходнасць, бо ўсё рабілася для сябе, — объясняет Владислав. — Толькі нядаўна выйшлі на такія аб’ёмы, якія дазваляюць нам нешта прадаваць. Да гэтага да працы на зямлі практычна ніхто не меў дачынення — у паселішчы жывуць праграмісты, харэографы, музыкі, інжынеры, прадпрымальнікі, настаўнікі, юрысты. Толькі нядаўна з’явіўся былы аграном, якія нам моцна дапамагае, але пачыналі мы сваімі сіламі. Цяпер маем сертыфікаты для продажу ў розніцу алею, часнаку, гарбаты, хутка будзем мець сертыфікат на мёд: спачатку з вулляў, а потым і з калод. Астатняе ў невялікіх аб’емах прадаем на кірмашах як прадукцыю з асабістай падсобнай гаспадаркі.

Все необходимые знания фермеры получали из книг по органическому земледелию и интернета, опыт приобретали методом проб и ошибок.

— До переезда проводили эксперименты на родительской даче, — говорит Алла. — Что-то получалось, что-то нет. Но приехали сюда уже более-менее «подкованными», потому что понимали: от вопроса питания будет зависеть успех всего начинания. Мы не используем никаких химикатов, пестицидов и искусственных удобрений. Картофель, чеснок, помидоры выращиваем под соломой. Сами посмотрите, какого размера они вырастают. Многие чиновники, которые к нам попадают, просто не верят, что это может быть в Беларуси. Люди из городов об этом знают, идут к нам с просьбами продать «чистое» зерно, травы, специи, овощи.

Начинаем экскурсию по усадьбе с кедровой аллеи, каждое дерево на которой символизирует кого-то из членов рода. Несмотря на то что эти растения не особо распространены в Беларуси, фермерам удается не только вырастить их, но и получать плоды — из семян кедра также можно отжимать полезное масло. Рядом есть и свой питомник, в котором подрастают молодые деревца.

Следующая остановка — на медоносных полях прямо за домом. Здесь фермеры высаживают два вида культур: фацелию и донник. Кроме того, что эти растения дают нектар пчелам, они меняют структуру и химический состав почвы, подготавливая ее к посадкам зерновых.

Кроме кедров, фацелии и донника, фермеры культивируют иван-чай. Это прекрасный медонос, из которого получается полезный горячий напиток.

— Сейчас на иван-чай пошла мода, но не все знают, как его правильно заготавливать, — рассказывает Алла. — Во время ферментации он не должен соприкасаться с металлом, а многие перекручивают его в мясорубке. Вообще, белорусы раньше знали около 300 способов ферментации иван-чая — это наш народный напиток. Мы уже получили документы на продажу органического иван-чая, ферментированного на деревянных дощечках, совсем скоро он должен появиться в гипермаркетах Green.

«Производственных возможностей не хватает»

Перемещаемся на домашний «маслозавод». Здесь находятся два ручных пресса: первый Владислав собрал сам три года назад, второй был куплен за несколько недель до нашего приезда. Новый аппарат удобнее, так как во время работы можно применять не только силу рук, но и ног. Кроме того, он выдает более высокое давление, что позволяет выжать из семян подсолнечника больший процент масла.

— К сожалению, мы мало используем собственное сырье, — рассказывает Алла. — У нас подсолнечник растет плохо, особенно в такие нежаркие сезоны, каким был этот. Высаживаем, пробуем получить свои семена, но это выходит нерационально. Поэтому заказываем сырье из Краснодарского края. Естественно, очень ревностно относимся к поставщику: не только проверяли все документы и сертификаты, но и ездили на поля, чтобы посмотреть, как они выращивают культуру. Зато сейчас уверены в том, что наше сырье подходит для производства органической продукции. Это же подтверждают и все анализы, которые проходит наше масло, — никаких сторонних примесей в нем не обнаружено.

В деревню семена подсолнечника прибывают большой партией. Во время отжима тару распаковывают, а семечки небольшими порциями пересыпают в льняные мешочки, материал для которых семья закупает на Оршанском льнокомбинате. После этого порция семян помещается в дубовый чан под пресс — емкость специально изготавливали под заказ в Нижнем Новгороде. На внутренних стенках, крышке и дне выдолблены специальные канавки для стекания масла, внизу чана — отверстие для стока.

— Изначально пресс мы купили для семьи, чтобы делать кедровое масло, — говорит хозяйка. — Хотели, чтобы детки меньше болели зимой, поддерживали иммунитет. Потом стали пробовать выжимать грецкий орех и черный кунжут, ну, а в конце концов сделали и подсолнечное масло. Со временем его у нас стали просить соседи и знакомые, людям было интересно попробовать. Особенно его любят наши заграничные гости, которые приезжают отдохнуть в агроусадьбу.

Перед процедурой отжима Владислав переодевается в специальную одежду, прячет длинные волосы и надевает перчатки. Несколько минут ритмичной работы — и на мешочек воздействует пресс с давлением, аналогичным весу в 30 тонн. Через несколько мгновений из чана в глиняный кувшинчик начинает течь тонкая струйка масла. Оно сразу же переливается в стеклянную бутылку с этикеткой «Местное известное» и запечатывается — без использования консервантов за сохранностью продукта надо внимательно следить. Консерванты в производстве не используются, поэтому такое масло не хранится долго — в темноте, сухости и прохладе максимум полгода.

— Green выйшаў на нас зусім нядаўна, пазнаёміліся з іх прадстаўнікамі на адным з фестываляў здаровай ежы, — говорит Владислав. — Адразу пачалі падштурхоўваць нас вырабляць алей у большых маштабах, паабяцалі падтрымку — і не падманулі. Яны зрабілі дызайн этыкетак, кансультавалі нас у юрыдычных пытаннях, у якіх мы не вельмі разбіраліся. Трохі больш за месяц таму мы зрабілі першую пастаўку — 70 бутэлек. Ужо праз два дні нам пачалі званіць людзі, пытацца, дзякаваць. А зараз нават не хапае «вытворчых магутнасцяў» — алей раскупаюць вельмі хутка. Мы робім за дзень прыкладна шэсць бутэлек масла па 460 грамаў, а цяпер Green заказвае на тыдзень 100 бутэлек у Мінск і яшчэ 30 для Віцебска.

Из «отходов» — халва и корм для коз

Семья признается, что именно производство масла стало для них своеобразным «стартапом», который заставил задуматься о развитии собственного бизнеса. Совсем скоро в магазины сети поступит иван-чай, который собирают Мишурные, есть идея продажи эковаренья.

— Жмых, который остается после отжима, мы также используем, — объясняет Алла. — Содержание масла в нем все равно достаточно высокое — около 50 процентов, так как мы не используем промышленные прессы и не дробим семена. Отдаем «отходы» соседям, они делают из них домашнюю халву. Также рядом есть небольшое хозяйство, в котором растят коз и делают сыр, — там просили отжатые семена в качестве корма для животных, так как они повышают жирность молока. Еще купить жмых хотели рыбаки, говорят, это прекрасная наживка.

Семья очень ждет принятия закона об органическом земледелии, считая, что он поможет им правильно сертифицировать продукцию и составлять этикетки. Да и вообще, подтолкнет развитие экоземледелия во всей стране. В пример собеседники приводят тот же иван-чай — в наших магазинах полным-полно этого товара российского производства, а в Беларуси этот продукт даже сертифицируют с большим скрипом.

— На жаль, наша заканадаўства пакуль не надта спрыяе развіццю дробных гаспадарак, — считает Владислав. — У прыярытэце такі падыход: спачатку ты нешта робіш, а ўжо потым з табой размаўляюць. Авансаў ніхто не выпісвае. Можа, гэта і правільна, але нам гэта дадае складанасцяў. Толькі цяпер нешта зрушылася: пра паселішчы радавых маёнткаў загаварылі на высокім узроўні, магчыма, будзе прыняты закон, які дасць нам афіцыйны статус і пэўныя прэферэнцыі.

Семья также гордится тем, что может выпускать продукцию под маркой «Сделано в Беларуси», эта надпись на этикетке была для них ключевой.

— Для нас важна, каб мы былі карысныя не толькі самі сабе, але і гараджанам, — признается глава семьи. — І справа не ў алеі. Мы гатовы пастаўляць у магазіны хлеб, зроблены з вырашчанага без гліфасатаў зерня, гародніну, шэраг іншых прадуктаў. Але наша задача максімум — сфарміраваць пакаленне, якое будзе разумець, што займацца сельскай гаспадаркай гэта нармальна. Чамусьці ў грамадстве ўкараніўся стэрэатып, што на вёсцы жывуць адны няўдачнікі. Спадзяюся, што ўласным прыкладам мы пакажам — гэта не так.