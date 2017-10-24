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В Конгрессе США проверяют законность урановой сделки с РФ

  • 24.10.2017, 22:09

Расследуется контракт, заключенный еще в период президентства Барака Обамы.

Законодатели в Палате представителей Конгресса США во вторник, 24 октября, начали расследование в связи с продажей зарегистрированной в Канаде уранодобывающей компании Uranium One через аффилированные структуры российской госкорпорации по атомной энергии "Росатом". О намерении изучить законность сделки, заключенной еще в период президентства Барака Обамы, объявили республиканские председатели комитета по надзору и правительственной реформе, а также комитета по разведке, передает DW.

По словам политиков, они намерены установить, была ли операция в полной мере проверена на законность Федеральным бюро расследований, а также другими профильными ведомствами - до того, как согласие на ее проведение дал надзорный орган, занимающийся вопросами иностранных инвестиций в американские стратегические активы.

Республиканцы обвиняют Клинтон в бездействии

По версии ряда республиканцев, Госдепартамент США, который на том этапе возглавляла Хиллари Клинтон, не препятствовал сделке. На этом фоне один из благотворительных фондов Билла Клинтона получил крупное пожертвование в размере 145 млн долларов, которое могло иметь отношение к транзакции.

Вместе с тем, как передает The New York Times, представители американского Госдепартамента имели в профильном надзорном органе лишь один голос и не могли единолично решать судьбу сделки.


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