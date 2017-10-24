Анджей Дуда: Санкции заставят РФ покинуть оккупированные Крым и Донбасс 24.10.2017, 22:55

Фото: charter97.org

Президент Польши решительно поддерживает политику санкций в отношении России.

Санкции должны привести к тому, что Россия покинет оккупированные Луганск и Донецк, а также завершит оккупацию Крыма.

Об этом заявил польский президент Анджей Дуда в Хельсинки во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Нийнистьо, сообщает «Укринформ».

«Мы хотим, чтобы актуальные вооруженные конфликты исчезли, и хотим также предотвратить те конфликты, которые могут возникнуть в будущем. В этом контексте важное значение имеет последовательная политика санкций против России. Политика санкций должна привести к тому, что Россия полностью откажется от конфликта в Луганске и Донецке, который она спровоцировала. Москва также должна отказаться от оккупации Крыма и ведения имперской политики», - заявил Дуда.

Он подчеркнул, что ответом НАТО на агрессивную политику России является укрепление присутствия Альянса на восточном фланге.

Дуда отметил, что в вопросах отношения к России и политики санкции позиции Польши и Финляндии очень близки.