Вячеслав Косинеров: Давайте поддержим Дмитрия Полиенко! 4 26.10.2017, 20:15

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Вячеслав Косинеров

Активист анархистского движения призывает поддержать политзаключенного.

Активист анархистского движения Вячеслав Косинеров, который переписывается с Дмитрием Полиенко, рассказал о чем пишет политзаключенный.

«Не так давно Дмитрия посадили на 7 суток в ШИЗО, и после этого новостей от него пока не было», - рассказывает собеседник сайту palitviazni.info.

«Известно, что Дмитрий отсидел в штрафном изоляторе 7 суток, - говорит Вячеслав Косинеров. - Передачи ему высылаем, ждем писем и звонка, но новостей от него пока нет. В последнее время Полиенко прессуют, об этом он сам сообщает. Якобы не вышел на работу, повесил полотенце на «шконку»... Этого хватило, чтобы человека начали наказывать, хотя в последнее время все вроде бы было нормально. В общем, ШИЗО - это уже мракобесная практика».

Со слов собеседника, взыскания за нарушения автоматически влекут за собой и другие последствия:

«Дмитрий лишается возможности встретиться с родными, адвокатом. Я вообще не знаю, виделся ли он с отцом, так как, когда тот собирался к сыну наведаться, то администрация колонии как раз и сделала его «злостным нарушителем». К тому же, ограничивают с деньгами, Дмитрию можно приобретать в тюремном ларьке товары только на две базовые величины. Это значительно меньше, чем разрешено остальным заключенным».

Вячеслав Косинеров добавляет, что Дмитрию Полиенко можно присылать письма поддержки по адресу: 213800 Могилевская область, г.Бобруйск, вул.Сикорскага, 1. ПК-2, отряд № 9.