Павел Климкин: Нужно вводить новые санкции и усилить давление на РФ 3 26.10.2017, 21:18

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Павел Климкин

ФОТО: УНИАН

Министр иностранных дел Украины уверен, что санкции против РФ работают.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что против РФ нужно вводить новые санкции. Об этом он сказал на форуме "Киевские трансатлантические диалоги", сообщает УНИАН.

Климкин отметил, что его главная задача – "сохранять дух солидарности, который мы имеем на протяжении всех этих 3,5 лет российской агрессии против Украины".

По словам Климкина, введение санкций против РФ – уникальное явление, так как во время агрессии против Грузии в 2008 году мировое сообщество пошло на перезагрузку отношений с Россией.

"Сейчас все четко осознают, что отношения на основе доверия с такой Россией невозможны. Это совершенно невозможно. И потому, что Россия нарушила любого рода обязательства, которые имели юридическую и политическую силу, сейчас значение отношений с Россией также полностью отличается, чем до того", – сказал Климкин.

Он заявил, что санкции против РФ работают.

"Я убежден, что мы должны иметь возможность сохранить этот уровень международной поддержки. Речь идет о новых санкциях, речь идет о новых идеях, каким образом в дальнейшем усилить это международное давление, и также речь идет о сохранении этого уровня солидарности", – отметил министр.

В отношении России были введены экономические санкции Соединенными Штатами, Евросоюзом и некоторыми другими странами весной 2014 года после того, как Россия аннексировала украинский полуостров Крым и начала военную агрессию на востоке Украины. Санкционные пакеты несколько раз расширялись и ужесточались.

13 сентября спецдокладчик ООН Идрис Джазаири сообщил, что с 2014 года Россия потеряла из-за санкций $55 млрд.