Стало известно имя задержанного за «откаты» чиновника из Госстандарта 10 26.10.2017, 22:20

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Сергей Бобко

Фото: normativ.by

СК раскрыл личность крупного чиновника, которого подозревают во взяточничестве.

Следственный комитет раскрыл личность крупного чиновника из Государственного комитета по стандартизации, задержанного по подозрению во взяточничестве. Им оказался директор Департамента контроля и надзора за строительством Сергей Бобко.

Сергей Бобко

Фото: normativ.by

"Речь о департаменте контроля и надзора за строительством. Уголовное дело [находится] в производстве Следственного комитета Беларуси", — прокомментировала громкое задержание в Facebook официальный представитель СК Юлия Гончарова.

Сергею Бобко 39 лет. В 2000 году он окончил Белорусскую государственную политехническую академию, с 2007 по 2009 год работал в посольстве Беларуси в Венгрии, а с 2009 по 2013 год работал... в Комитете госконтроля: был главным специалистом управления контроля строительства, жилищно-коммунального хозяйства и связи.

На фото с коллегами Сергей Бобко в центре

Фото: normativ.by

С 2013 по 2015 год Сергей Бобко работал начальником Специализированной инспекции Департамента контроля и надзора за строительством Госстандарта. Именно в это время, по версии следствия, он и начал получать "откаты" от коммерсантов, которым помогал "решать вопросы".

При проведении обысков по месту жительства чиновника в разной валюте изъято около 10 тысяч долларов. Еще около 60 тысяч долларов заблокировано на банковских счетах.