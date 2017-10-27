В Минске появился свой Мирский замок – с рыцарями и привидениями 27.10.2017, 8:10

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Вчера в музее миниатюр «Страна мини» появился новый макет — маленькая версия Мирского замка.

Достопримечательность это известная, но до нее, как ни странно, руки создателей музея никак не доходили, пишет onliner.by.

Чтобы в дальнейшем избежать такой несправедливости, со вчерашнего дня решили проводить народное голосование — белорусы сами могут выбрать следующий объект, миниатюра которого будет выставлена на всеобщее обозрение.

Решение о создании этого макета было принято давно, еще в первый месяц работы музея. Однако реализовать задумку удалось лишь спустя почти год.

— К сожалению, до сегодняшнего дня этой достопримечательности у нас не было, — говорит основатель музея Евгений Данилик. — Макет примечателен тем, что при его изготовлении использовались новые технологии, качественные материалы, такие как металл, пластик, ДСП, электрика.

На изготовление уменьшенной копии замка у макетной студии inscale, которая делает миниатюры для «Страны мини», ушло около двух месяцев. История замка охватывает не один век, поэтому было решено объединить несколько эпох на одном макете. Прошлое воплощают рыцари, трубачи и другие анимированные персонажи. А настоящее — народный ансамбль, выступающий во внутреннем дворике.

Акцент сделан на световые эффекты. Для относительно небольшого по размеру замка понадобилось 150 метров проводов.

— Подсветкой управляет мини-компьютер: к примеру, отдельно загораются привидения, потом стены, окна. Во дворе инсценирован концерт белорусской группы со светомузыкой. Реализована система день-ночь, то есть имитируют рассвет и закат.

Вместе с презентацией нового макета минчанам предложили проголосовать за следующий.

— Раньше создание новых макетов определялось профессиональным голосованием. Но мы подумали, почему бы не спросить об этом белорусов. За полтора года существования проекта мы поняли, что им это интересно. Одна голова — хороша, а много — лучше. Решили включить коллективный разум. Каждый человек может проголосовать за объект, макет которого хочет видеть, и мы учтем его мнение.

Народное голосование будет проходить в социальных сетях с 27 октября по 26 ноября. Чтобы отдать голос за любимую достопримечательность, необходимо сделать пост в любой социальной сети с фото этого места и рассказом о нем с хэштегом #МакетРазам.

«Страна мини» — это первый в Беларуси музей архитектурных миниатюр, открывшийся в 2016 году. Сегодня в музее выставлено 17 макетов. Мирский замок станет 18-м по счету. Всего планируется реализовать 70 экспонатов.

Евгений признается, что летом, когда белорусы разъехались по дачам и отпускам, 50% посетителей музея были иностранцы. С окончанием туристического сезона основными посетителями стали белорусы, в частности, школьники.