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Белорусские гандболисты обыграли швейцарцев

  • 27.10.2017, 22:15

Сборная Беларуси победила команду Швейцарии в Молодечно.

Сборная Беларуси обыграла команду Швейцарии в товарищеском матче в Молодечно — 36:31, передает «Прессбол».

Самым результативным игроком в составе нашей команды стал Артем Королек — на его счету 7 мячей.

Беларусь — Швейцария — 36:31 (16:16)

Беларусь: Мороз, Мацкевич, Солдатенко; Бровко (2), Бабичев (1), Титов, Королек (7), Шинкель (1), Шилович (4), Пуховский (4), Юринок (1), Рутенко (1), Вайлупов (4), Карвацкий (3), Подшивалов (2), Гайдученко (5), Кулеш (1).


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