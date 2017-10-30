Папа Франциск: Сейчас не время рыть окопы

Папа Франциск: Сейчас не время рыть окопы3
- 30.10.2017, 8:34
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Христианство должно внести свой вклад в единство Европы.
Папа Франциск вступил в продолжающуюся дискуссию о будущем Европы. Глядя на Великобританию и Испанию, Папа Франциск сказал, что «не время рыть окопы», а скорее работать на объединение, и что христианство должно внести в это процесс важный вклад, сообщает neweurope.eu (перевод – fdlx.com).
Папа Франциск особо не упоминал ситуацию в Каталонии, где лидеры региона хотят отделиться от Испании, или принятие Великобританией решение покинуть ЕС, но часто говорил о солидарности, совместной работе и взаимных жертвах.
«Европейский союз столкнувшись с кризисами, не может восстановить единство, но должен поддерживать и помогать своим членам, а не только группе интересов, может упустить не только одну из самых больших проблем в его истории, но и одну из величайших возможностей для своего будущего», — сказал он.
«Конкретные и националистические программы рискуют сорвать смелые мечты основателей Европы», — сказал он.
В своей длинной речи Франциск предупреждал об опасности для Европы, созданной популистскими анти-иммигрантскими партиями.
«Экстремистские и популистские группы находят плодородную почву во многих странах. Они выражают протест своим политическим посланием, не предлагая альтернативу конструктивного политического проекта», — сказал Папа.
«К сожалению, слишком часто мы видим, как политика становится форумом для столкновений между противоборствующими силами», — добавил он.