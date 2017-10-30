Папа Франциск: Сейчас не время рыть окопы 3 30.10.2017, 8:34

1,038

Папа Римский Франциск

Христианство должно внести свой вклад в единство Европы.

Папа Франциск вступил в продолжающуюся дискуссию о будущем Европы. Глядя на Великобританию и Испанию, Папа Франциск сказал, что «не время рыть окопы», а скорее работать на объединение, и что христианство должно внести в это процесс важный вклад, сообщает neweurope.eu (перевод – fdlx.com).

Папа Франциск особо не упоминал ситуацию в Каталонии, где лидеры региона хотят отделиться от Испании, или принятие Великобританией решение покинуть ЕС, но часто говорил о солидарности, совместной работе и взаимных жертвах.

«Европейский союз столкнувшись с кризисами, не может восстановить единство, но должен поддерживать и помогать своим членам, а не только группе интересов, может упустить не только одну из самых больших проблем в его истории, но и одну из величайших возможностей для своего будущего», — сказал он.

«Конкретные и националистические программы рискуют сорвать смелые мечты основателей Европы», — сказал он.

В своей длинной речи Франциск предупреждал об опасности для Европы, созданной популистскими анти-иммигрантскими партиями.

«Экстремистские и популистские группы находят плодородную почву во многих странах. Они выражают протест своим политическим посланием, не предлагая альтернативу конструктивного политического проекта», — сказал Папа.

«К сожалению, слишком часто мы видим, как политика становится форумом для столкновений между противоборствующими силами», — добавил он.