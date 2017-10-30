Стали известны подробности нападения на блокпост милиции 1 30.10.2017, 23:37

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Под Рогачевом мужчина обстрелял милцицейский пост из винтовки Мосина.

Настоящий боевик разыгрался под Рогачевом: возле деревни Столпня неизвестный бросил коктейль Молотова в пост милиции и обстрелял его из винтовки. Уже около месяца из-за подозрения на свиную чуму здесь стоит милицейский пост, который проверяет проезжающий транспорт. Почему именно сейчас сельчанин в прямом смысле ополчился на милицию, в деревне понять до сих пор не могут. ЧП произошло около полуночи в прошлый четверг, пишет kp.by.

- Два дежуривших в ту ночь милиционера услышали хлопок - кто-то бросил зажигательную смесь, но бутылка не долетела, огонь полыхнул рядом с постом. Затем раздались выстрелы. В зареве милиционеры увидели метнувшуюся фигуру человека. Они передернули затворы и крикнули «Стоять, милиция!». Мужчина бросился бежать. Было решено вызвать подкрепление, отдел был поднят по тревоге, и ввелся план по задержанию вооруженного злоумышленника, - говорит официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Вскоре на тот же пост пришел пожилой местный житель, который пожаловался на своего сына: тот напился и начал скандалить. Прибыв на место для разбирательства, милиция задержала 30-летнего мужчину. Выяснилось, именно он и пугал милиционеров на посту. А стрелял, как оказалось, из легендарной винтовки Мосина, которую когда-то нашел в лесу в поисках боеприпасов времен Второй мировой.

При обыске милиция нашла оружие и боеприпасы. Сейчас за хулиганство, совершенное с применением оружия и взрывчатых веществ, сельчанину грозит лишение свободы до десяти лет.

В местном сельсовете рассказали, что не могут отойти от шока: молодого мужчину до этого здесь знали с положительной стороны.

- Это наш, местный парень, вышел из хорошей семьи, на учеты не попадал. Когда женился, уехал в другой город, но недавно вернулся к родителям. Официально не работал, но ездил на заработки. Не алкоголик, проблем с пьянкой у него не было. Все знали его как хорошего хлопца. Говорят, что в тот вечер он поругался с отцом, а что да как - точно не известно. Семья тоже в шоке, мы их пока не трогаем.

В деревне считают, что такая дикая выходка парня могла быть связана с его психологическим состоянием из-за разрыва с женой: - Назавтра он должен был ехать в Светлогорск, чтобы подписывать развод. Наверное, от переживаний сдала психика. Он ведь раньше не пил, и в школе хорошо учился.