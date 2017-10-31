БАТЭ хочет взыскать с Александра Венгерского пять тысяч евро за бело-красно-белый флаг 41 31.10.2017, 13:06

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Клуб подает иск на героя матча БАТЭ - «Арсенал».

БАТЭ подаст регрессный иск на Александра Венгерского из Вилейки, выбежавшего на поле с бело-красно-белым флагом 28 сентября во время матча с «Арсеналом».

За это БАТЭ был оштрафован Союзом европейских футбольных ассоциаций в размере 5 тысяч евро. Штраф был уплачен клубом в полном объеме, но теперь БАТЭ принял решение подать регрессный иск на нарушителя общественного порядка, чтобы взыскать вышеуказанную сумму, сообщает официальный сайт борисовчан.

Подобная практика в истории БАТЭ уже была. Тем не менее, возвращение средств в клубный бюджет ни в коем случае не является причиной подачи иска. «Весь штраф, взысканный в случае положительного решения суда, пойдет на благотворительность», - отмечают в клубе.

Пресс-служба БАТЭ заявила, что хочет таким образом напомнить всем болельщикам о недопустимости подобного поведения на стадионе и показать, что у клуба есть правовые механизмы, чтобы адресно наказать нарушителей общественного порядка.