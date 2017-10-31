закрыть
31 октября 2017, вторник, 16:11
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

БАТЭ хочет взыскать с Александра Венгерского пять тысяч евро за бело-красно-белый флаг

41
  • 31.10.2017, 13:06
  • 5,021

Клуб подает иск на героя матча БАТЭ - «Арсенал».

БАТЭ подаст регрессный иск на Александра Венгерского из Вилейки, выбежавшего на поле с бело-красно-белым флагом 28 сентября во время матча с «Арсеналом».

За это БАТЭ был оштрафован Союзом европейских футбольных ассоциаций в размере 5 тысяч евро. Штраф был уплачен клубом в полном объеме, но теперь БАТЭ принял решение подать регрессный иск на нарушителя общественного порядка, чтобы взыскать вышеуказанную сумму, сообщает официальный сайт борисовчан.

Подобная практика в истории БАТЭ уже была. Тем не менее, возвращение средств в клубный бюджет ни в коем случае не является причиной подачи иска. «Весь штраф, взысканный в случае положительного решения суда, пойдет на благотворительность», - отмечают в клубе.

Пресс-служба БАТЭ заявила, что хочет таким образом напомнить всем болельщикам о недопустимости подобного поведения на стадионе и показать, что у клуба есть правовые механизмы, чтобы адресно наказать нарушителей общественного порядка.


Мнение

Даешь пятилетку раздавленных помидор в четыре года!
Даешь пятилетку раздавленных помидор в четыре года! Аркадий Бабченко
Гипсовые призраки
Гипсовые призраки Ирина Халип
Однажды нас будет гораздо больше
Однажды нас будет гораздо больше Денис Казакевич
На сцену выпускают клоунов
На сцену выпускают клоунов Альфред Кох


Интервью

Максим Музыка: Спринтеров было много
Максим Музыка: Спринтеров было много
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии