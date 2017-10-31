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Евродепутаты требуют, чтобы Кипр расследовал отмывание денег Россией

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  • 31.10.2017, 14:18
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Кипр пренебрегает своими обязанностями по борьбе с финансовыми махинациями.

Депутаты Европейского парламента считают, что Кипр пренебрегает своими обязанностями по борьбе с отмыванием денег, так как четыре года не расследует возможное отмывание средств из России через кипрские банки.

26 октября 17 депутатов Европейского парламента направили письмо президенту Кипра Никосу Анастасиадису, в котором призвали эту страну провести расследование предполагаемого отмывания денег Россией через кипрские банки, сообщает EUobserver.

Евродепутаты отметили, что Кипр "пренебрегает своими обязанностями, согласно европейским директивам по борьбе с отмыванием денег".

Издание отмечает, что четырехлетнее расследование на Кипре по делу о налоговом мошенничестве со стороны России и отмывании средств в кипрских банках на сумму €195 млн не дало результатов.

Европарламент не имеет полномочий принуждать Кипр к конкретным действиям, однако письмо должно привлечь дополнительное внимание к данным вопросам.


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