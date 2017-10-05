Голландский физик: Все события во Вселенной могут быть полностью предопределены 15 5.10.2017, 9:58

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Ученый опубликовал исследование, позволяющее говорить о «божественном промысле».

Все события в нашей Вселенной могут быть полностью предопределены, и у людей может полностью отсутствовать свобода воли, а у "высших сил" — способность к вмешательству в ее работу, считает известный нидерландский космолог-теоретик Герард 'т Хоофт.

"Пока нам не удалось создать "теорию всего", так как ее создание требует объединения несовместимых вещей, таких как теория относительности и квантовая физика. Эти противоречия, как мне кажется, можно разрешить в том случае, если наша Вселенная является абсолютно детерминированной – в ней нет ни свободы воли, ни возможности "божественного вмешательства", — пишет ученый в статье, размещенной в электронной библиотеке arXiv.org (перевод – ria.ru).

"Симулятор бога"

Открытие контринтуитивных принципов квантовой механики в 20 годах прошлого века заставило многих физиков, в том числе и Альберта Эйнштейна, подозревать, что их необычная работа объясняется некими неизвестными нам принципами и скрытыми переменными, которые можно описать языком классической физики. В 60 годах появилось иное объяснение необычности квантовой механики, изложенное британским ученым Джоном Беллом.

Главным аргументом Эйнштейна и его сторонников было то, что знаменитый физики называл "призрачным действием на расстоянии" – невозможный с точки зрения теории относительности феномен того, что связанные друг с другом на квантовом уровне частицы, удаленные друг от друга на большие расстояния, будут менять свои свойства одновременно.

Проблема, по словам 'т Хоофта, заключается в том, что и теория относительности Эйштейна, и выкладки квантовой физики не являются ошибочными – за последние два десятилетия и та, и другая идея успешно прошли все экспериментальные проверки. Возник вопрос – как можно их примирить и создать "теорию всего", которая бы объясняла бы и процессы в микромире, подобно квантовой физике, и взаимодействия объектов на космологических расстояниях.

Некоторые физики пытаются избежать этой проблемы, как объясняет нидерландский теоретик, добавляя различные "лишние сущности", позволяющие объяснить неопределенность и нелокальность квантовой механики, не выходя за рамки детерминистической теории относительности Эйнштейна.

К примеру, популярная сегодня теория "многомировой интерпретации" квантовой механики предполагает, что каждый раз, когда происходит какое-то событие на квантовом уровне, Вселенная расщепляется на два параллельных мира, в каждом из которых оно завершается по-разному. К примеру, если взять знаменитую "кошку Шредингера", то в одной из этих параллельных Вселенных она будет жива, а в другой – мертва.

Физический "абсолютизм"

Как считает 'т Хоофт, примирить квантовую механику и теорию относительности можно гораздо проще, не вводя "призрачных действий" или каких-то дополнительных измерений и миров – и та и другая теория будут уживаться друг с другом в том случае, если абсолютно все события во Вселенной были предопределены в ней с самого начала ее существования.

В пользу этого, по его мнению, свидетельствует сразу несколько вещей – наличие фундаментального предела на быстроту перемещений по Вселенной в виде скорости света, а также то, что даже самые мельчайшие формы материи обладают ненулевыми размерами, и сам факт расширения Вселенной.

Все эти феномены и физические константы, как считает 'т Хоофт, зависели от того, как выглядела и в каком состоянии находилась Вселенная в момент своего рождения, и их значения фактически предопределили то, как она развивалась после Большого Взрыва. И соответственно, все результаты квантовых событий, а также действия людей будут тоже предопределены, подчиняясь каким-то законам мироздания и начальным условиям рождения Вселенной, о которых мы пока не знаем.

Многие ученые уже выступили с резкой критикой новых идей 'т Хоофта. К примеру, как отметил Тим Модлин (Tim Maudlin), физик и философ, считает, что нидерландский ученый просто не понимает квантовой механики, неправильно интерпретирует те принципы, которые были изложены Беллом в 1960 годах, путая понятия "свободные переменные" и "свобода воли", и игнорирует их многократную проверку экспериментальным путем.

С другой стороны, Сабина Сабина Хоссенфельдер, физик из Института передовых исследований в Франкфурте (Германия), полагает, что выводы 'т Хоофта в принципе совместимы с наукой, просто многие люди, в том числе и Модлин, не готовы психологически поверить в то, что начальные условия рождения Вселенной и ее законы могут жестко задавать все, что будет происходить в ней в последствии.