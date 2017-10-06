Педро из Кремля 3 Дмитрий Гомон, espreso.tv

6.10.2017, 22:14

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Педро Аграмунт

Как Россия уличила своего агента в Европе.

После последних новостей из оплота европейской демократии в Страсбурге вспоминается старый анекдот про Вовочку, который заканчивается сакраментальной фразой: "И эти люди запрещают нам ковыряться в носу!"

В понедельник и вторник в сессионном зале Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) разгорелся публичный скандал на весь мир. Депутаты публично призвали президента Ассамблеи Педро Аграмунта уйти в отставку. Поводом стал визит испанского политика в Дамаск к правителю Сирии Башару Асаду самолетом российского Минобороны вместе с депутатами Госдумы.

Отставки Аграмунта требовали представители различных политических групп - социалисты, либералы и его однопартийцы из Европейской народной партии (ЕНП). Однако шансов, что Аграмунт прислушается к требованиям, мало.

В ПАСЕ не предусмотрена процедура импичмента и отставки президента. Поэтому единственный выход - дожать Аграмунта морально, заставить его уйти со своего поста добровольно.

В понедельник президент ПАСЕ несколько раз попытался провести заседание, но депутаты заблокировали дискуссию. Они один за другим выступали с требованием, чтобы Аграмунт немедленно прекратил выполнять свои полномочия. После этого президент ПАСЕ объявил перерыв в заседании. Впоследствии стало известно, что он временно отказался от председательства.

На следующий день, во вторник, Аграмунт на публичных слушаниях отказался отвечать на прямой вопрос, считает ли он допустимым свое дальнейшее пребывание в должности президента ПАСЕ. "В пятницу я перейду к обсуждению своего статуса", - заявил политик. Также Аграмунт попросил извинения за свои действия.

"Аграмунт уже не тонко, а толсто намекает на свою отставку в пятницу, по окончании этой сессии", - написала участница украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко.

Пророссийский Аграмунт

Украинской делегации Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) давно известны симпатии Педро Аграмунта к Кремль. В 2016 году он выступил с инициативой вернуть Россию в Ассамблею. А уже в начале 2017 он пытался пролоббировать изменение правил ПАСЕ, которая позволила бы российской делегации вернуться.

Тогда же Аграмунт заявил, что аннексия Крыма не является основанием для сохранения санкций. "Совет Европы не будет стоять на обеих ногах без сотрудничества с РФ", - заявил тогда президент ПАСЕ.

Напомним, ПАСЕ в 2014 году приняла резолюцию, которой лишила российскую делегацию права голоса на год из-за аннексии Крыма. В ответ россияне демонстративно ударили дверью и прекратили участие в работе ПАСЕ.

Жертва пропаганды

Визит Аграмунта в Сирию был значительным достижением кремлевской дипломатии и пропаганды. Состоялся он еще 20 марта. Летал глава ПАСЕ не один - вместе с ним в гостях у Асада побывала целая группа депутатов ассамблеи из разных стран. Примечательно, что в ее составе был еще один испанец (а конкретнее - каталонец) - глава фракции либералов (ALDE) Хорди Шукла. Он - один из докладчиков ПАСЕ по Украине. На фоне этого скандала в украинской делегации размышляют над тем, чтобы требовать отставки Шукла.

На "Первом канале" выходил сюжет, в котором пафосно сообщалось, как в Сирию впервые прибыла большая делегация депутатов ПАСЕ и Госдумы РФ.

"Россия не пошла с ПАСЕ, и лучшее тому доказательство того, что сегодня вместе с нами в Сирии председатель Парламентской Ассамблеи. ПАСЕ медленно, но верно заполняет здравый смысл по отношению к тому, что происходит в России, роли России в Европе, роли России в противостоянии международному терроризму на территории Сирии. И именно поэтому наши коллеги здесь ", - говорит в сюжете председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.

Сам Аграмунт заявил во время открытия сессии ассамблеи в Страсбурге, что летал в Сирию как испанский депутат, а не председатель ПАСЕ. Позже в объяснениях членам Бюро ПАСЕ (руководящего органа ассамблеи) он заявил, что это был частный визит, не связанный с его работой во главе ПАСЕ.

По словам политика, проблему вызвало то, что "визит стал предметом манипуляции со стороны отдельных российских СМИ". Они не сообщили о частном характере визита и создали впечатление, что он поддерживает Асада, а это, мол, не так.

Проблема в том, что Аграмунт говорит не всю правду. Он уверяет, что поездка была организована на средства сирийского парламента. Но в сюжете "Первого канала" сказано, что организаторы - именно депутаты Госдумы РФ. К тому же в сюжете видно, как Аграмунт сходит с борта самолета Минобороны РФ.

И вообще Аграмунт - не мальчишка какой-то, он не первый день в политике и наверняка знал, для чего россияне пригласили его в Дамаск и как будет освещен его визит. Примечательно, что после поездки в Сирию он избегал общения с журналистами, кроме российских.

"Визиты к диктаторам подрывают суть существования Совета Европы как места, основанного для поддержки демократии и прав человека, а не политиков, в крови с ног до головы", - прокомментировал сирийский визит коллег по ПАСЕ член украинской делегации Владимир Арьев. По его мнению, Россия пытается развалить ПАСЕ изнутри и нивелировать доверие к этому институту.

Кофейный скандал Аграмунта

Скандал вокруг поездки Аграмунт и ряда депутатов ПАСЕ к Башару Асаду - лишь верхушка айсберга. На самом деле масштабы политической коррупции в органе, главная задача которого защищать демократию, намного больше.

Нынешний скандал происходит на фоне другого, более древнего. Речь о так называемой "кофейной дипломатии", которую проводит в ПАСЕ Азербайджан.

Термин происходит от слова икра - то же самое, что и черная икра. Педро Аграмунт и ряд других ключевых лиц в ПАСЕ - фигуранты этого скандала.

Каспийская икра - обязательная составляющая подарков, которые азербайджанская делегация дарила ключевым лицам в ПАСЕ. Об этом, в частности, несколько лет подряд сообщает исследовательская организация Инициатива европейской стабильности (European Stability Initiative, ESI).

"Один килограмм икры стоит от 1300 до 1400 евро. Каждый наш друг в ПАСЕ получает на каждой сессии, то есть четыре раза в год, от 0,4 до 0,6 кг", - цитировали в докладе исследователи ESI свой источник в азербайджанской делегации. В целом речь шла о 10-12 человек, которые получали консервы из деликатесом, и 3-4 человека в секретариате ассамблеи.

Конечно, речь шла не только об икре. Представителей ПАСЕ в Баку получали много ценных подарков: шелковые ковры, изделия из золота и серебра, напитки и деньги, написано в исследовании.

Аграмунт регулярно ездил в Азербайджан с 2003 года. Один из докладов организации так и назывался: "Почему Педро Аграмунт должен уйти в отставку".

Взамен Азербайджан получал положительную реакцию ПАСЕ по своей политике, что часто имеет мало общего с демократией. Самые примечательные эпизоды - благоприятный отзыв наблюдателей ПАСЕ по выборам 2010 года и отклонение резолюции ПАСЕ о политзаключенных в Азербайджане в 2013 году.

Последний прецедент - вообще довольно редкое событие. Обычно резолюции откладывают, правят, до противоположного содержания, но не отвергают. Ведь это лишает смысла само существование такого ключевого инструмента работы ПАСЕ как институт докладчиков.

В Баку все обвинения в "кофейной дипломатии" называют "смехотворными". Однако скандал уже стал публичным.

Депутатам ПАСЕ во время текущей сессии предстоит решить, что делать с этим скандалом. Бюро организации предлагает создать независимый орган для расследования обвинений. Однако пока неизвестно, кто именно будет входить в него и когда ждать результатов.

Аграмунт - не единственный фигурант икорного скандала, который одновременно проявляет симпатии к Кремлю. В тех же докладах ESI упоминаются каталонец Хорди Шукла и немец Аксель Фишер - содокладчики по Украине в ПАСЕ. Очень символично, что Россия использует для лоббирования своих интересов "проверенные" на склонность к коррупции кадры.

Дмитрий Гомон, espreso.tv