В ПАСЕ определили, кто заменит пророссийского Аграмунта 6.10.2017, 18:15

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Роджер Гейл

Фото: EPA

Роджер Гейл автоматически стал исполняющим обязанности президента Парламентской ассамблеи Совета Европы.

И.о. президента Парламентской ассамблеи Совета Европы будет Роджер Гейл. Об этом сообщает сайт ПАСЕ.

"После отставки президента Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунта старший вице-президент ассамблеи, сэр Роджер Гейл автоматически становится исполняющим обязанности президента. В соответствии с правилами ПАСЕ он будет занимать эту должность до избрания нового главы на следующей части сессии ассамблеи", - отмечается в сообщении.

6 октября известный пророссийской позицией президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт подал в отставку.

28 марта 2017 года делегации Украины, Дании и Польши в ПАСЕ инициировали заявление в связи с визитом Аграмунта в Сирию, организованным государством-агрессором Россией. В апреле глава ПАСЕ обнародовал объяснения по поводу поездки: по его словам, это был не связанный с работой в ассамблее частный визит. Аграмунт признал, что должен был бы проинформировать о своих намерениях представителей других политических групп в ПАСЕ.

В конце июня была запущена процедура импичмента Аграмунта. В ПАСЕ проголосовали за внесение изменений в регламент, который теперь позволит объявить импичмент. Президент этой евроструктуры неоднократно заявил, что ПАСЕ должна сделать все необходимое для возвращения в пленарный зал представителей России.