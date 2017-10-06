Аграмунт подал в отставку с поста президента ПАСЕ 1 6.10.2017, 17:32

Педро Аграмунт

Фото: EPA

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы заявил, что подал в отставку по личным причинам.

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт подал в отставку. Об этом он сам сообщил в Twitter, пишет сайт "Гордон".

"Сегодня по личным причинам я решил больше не возглавлять Парламентскую ассамблею Совета Европы", – написал Аграмунт.

Вопрос об уходе Аграмунта с должности подняли после того, как он 20 марта во главе делегации депутатов ассамблеи и Госдумы России прибыл в Сирию. Организовали визит депутаты Госдумы, несмотря на то, что РФ лишена в ПАСЕ права голоса. Аграмунт утверждал, что поездка в Сирию была согласована с испанским правительством, однако в Мадриде его слова опровергли.