Аграмунт подал в отставку с поста президента ПАСЕ

Аграмунт подал в отставку с поста президента ПАСЕ1
- 6.10.2017, 17:32
Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы заявил, что подал в отставку по личным причинам.
Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт подал в отставку. Об этом он сам сообщил в Twitter, пишет сайт "Гордон".
"Сегодня по личным причинам я решил больше не возглавлять Парламентскую ассамблею Совета Европы", – написал Аграмунт.
Вопрос об уходе Аграмунта с должности подняли после того, как он 20 марта во главе делегации депутатов ассамблеи и Госдумы России прибыл в Сирию. Организовали визит депутаты Госдумы, несмотря на то, что РФ лишена в ПАСЕ права голоса. Аграмунт утверждал, что поездка в Сирию была согласована с испанским правительством, однако в Мадриде его слова опровергли.
Today, for personal reasons, I have decided to no longer chair the Parliamentary Assembly of the Council of Europe. pic.twitter.com/e17zwo2xsh— Pedro Agramunt (@pagramunt) 6 октября 2017 г.