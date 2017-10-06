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Аграмунт подал в отставку с поста президента ПАСЕ

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  • 6.10.2017, 17:32
Педро Аграмунт
Фото: EPA

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы заявил, что подал в отставку по личным причинам.

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт подал в отставку. Об этом он сам сообщил в Twitter, пишет сайт "Гордон".

"Сегодня по личным причинам я решил больше не возглавлять Парламентскую ассамблею Совета Европы", – написал Аграмунт.

Вопрос об уходе Аграмунта с должности подняли после того, как он 20 марта во главе делегации депутатов ассамблеи и Госдумы России прибыл в Сирию. Организовали визит депутаты Госдумы, несмотря на то, что РФ лишена в ПАСЕ права голоса. Аграмунт утверждал, что поездка в Сирию была согласована с испанским правительством, однако в Мадриде его слова опровергли.


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