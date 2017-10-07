Стало известно, какими будут тарифы ЖКХ 9 7.10.2017, 9:00

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Фото: tut.by

В Беларуси разработали новые дифференциированные тарифы на услуги ЖКХ для населения.

Проект документа «Тарифная тетрадь» был разослан в бизнес-союзы для согласования и сбора предложений и будет представлен Лукашенко. Finance.tut.by посмотрел, какие новые тарифы на ЖКУ могут ввести в Беларуси.

Тарифную тетрадь, как отмечается в проекте документа, разработали для формирования «прозрачной» тарифной политики на ЖКУ.

Так, сейчас стоимость услуг по техобслуживанию жилого дома зависит от его этажности, от наличия инженерных систем. Предлагается же ввести дифференцированные тарифы на эти услуги по следующим группам домов: одноквартирные и блокированные жилые дома; многоквартирные жилые дома малой и средней этажности (1−5 этажей); многоквартирные многоэтажные жилые дома (6−10 этажей); многоквартирные жилые дома повышенной этажности (11 этажей и выше).

Тариф на водоснабжение хотят привязать к качеству воды

Предлагается ввести разные тарифы по водоснабжению для тех, кто живет в частных домах и многоквартирных домах. Во втором случае стоимость услуги водоснабжения выше, чем в первом.

В Беларуси также хотят дифференцировать тариф на водоснабжение также в зависимости от качества воды. «Подача воды, не отвечающей по качественным параметрам, вынуждает устанавливать и в дальнейшем обслуживать различные фильтры, требующие дополнительных вложений либо покупать бутилированную воду», — говорится в тексте предложений.

Тариф с повышающим коэффициентом на водоснабжение хотят ввести и для тех, кто не установил индивидуальные приборы учета воды (при наличии технической возможности его установки).

«При расчете платы за услуги водоснабжения и водоотведения предлагается сохранить действующий дифференцированный подход при применении тарифов в зависимости от объемов потребления. При этом плату за водопотребление сверх установленной нормы (140 литров в сутки на одного зарегистрированного) производить по тарифу с повышающим коэффициентом 1,3», — говорится в проекте документа.

Чем энергоэффективнее дом — тем меньше платежка за отопление

Тариф на теплоснабжение хотят дифференцировать в зависимости от наличия и использования приборов индивидуального учета тепла, а также в зависимости от энергоэффективности жилого дома.

Предложения по электроэнергии

«В 2018 году для использования электрической энергии для целей нагрева предлагается обеспечить снижение тарифов до уровня эквивалентного стоимости тепловой энергии на эти цели», — говорится в проекте документа касательно электроэнергии. При этом выпадающие из-за этого возможного нововведения доходы энергоснабжающих организаций «Белэнерго» предлагается возмещать из госбюджета.

Тарифов на оплату электроэнергии как в зависимости от объемов потребления, так и от времени суток намерены оставить.

Чем выше этаж, тем больше сумма за лифт в жировке

Сейчас за услуги лифта платят жильцы второго этажа и выше. Стоимость техобслуживания лифта зависит от этажности дома. «В связи с этим предлагается устанавливать тарифы в зависимости от этажности дома. Так, предлагается устанавливать тарифы для многоквартирных жилых домов — до 9 этажей (включительно) за 1 лифт и на 1 человека. При этом рекомендуется устанавливать поправочный коэффициент на каждый этаж свыше (ниже) 9 этажей.

Санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома

Сейчас стоимость этой услуги не подлежит государственному ценовому регулированию. Правительство лишь рекомендует предельные значения стоимости их оказания для населения. Предлагается же ввести три тарифа в зависимости от перечня услуг и периодичности их оказания.

Напомним, информацию о возможном вводе дифференцированных тарифов ранее озвучивал заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Иван Вежновец.

— С учетом того, что по большинству ЖКУ мы выходим на 100-процентный уровень компенсации, индексация на номинальную зарплату, которая проводится сегодня, к ним по законодательству применяться не может. Вместе с тем со временем мы можем столкнуться с тем, что затраты на оказание этих услуг вырастут и достигнутый уровень 100-процентной компенсации исполняться не будет, — отметил Иван Вежновец.

Специалист сообщил, что совместно с Министерством жилищно-коммунального хозяйства МАРТ разрабатывает подходы по возможной индексации тарифов в зависимости от затрат, которые входят в определенную услугу. Предложения будут направлены на рассмотрение Лукашенко, потому что для расчета тарифов потребуется изменить базовую величину.