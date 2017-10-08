Мисс мира-2017: В Минск я вернусь сильнее и счастливее 3 8.10.2017, 9:51

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Александра Чичикова

Александра Чичикова рассказала о внутренней стойкости, обретенной на конкурсе в Варшаве.

В конкурсе «Мисс мира-2017 на инвалидной коляске» победила белорускаx Александра Чичикова. Телеканал «Белсат» поговорил с девушкой сразу же после награждения в Варшаве.

- Что было сложнее – решиться участвовать либо участвовать?

- Решиться мне было не тяжело. Это было спонтанное решение, но уже в аэропорту я поняла, что это будет сложно, но одновременно – что я хочу это выдержать и получить опыт.

Самым сложным было сесть в самолет. Я понимала, что я не вернусь домой прежней.

- Как получилось, что в конкурсе участвовали сразу две белоруски? (Второй девушкой, участвовавшей в конкурсе от нашей страны была Ангелина Уэльская)

- Я не знаю по каким критериям выбирали девушек, этот вопрос лучше задать жюри. Я рада, что из Беларуси участвовали сразу две девочки и что мы приняли участие в таком великолемном конкурсе.

- Ты надеялась на победу? Может быть, знала о победе?

- Нет – вообще. Когда я была на сцене, и должны были назвать имя победительницы, думала, что ею может стать любая девушка. Когда услышала свое имя, начала плакать: не могла поверить, что это – я.

Я приложу все усилия, чтобы следующий конкурс был в Минске

- У всех членов жюри были совершенно разные критерии, по которым они присуждали баллы. Как думаешь, что заставило жюри выбрать именно тебя?

- Этот вопрос лучше задать жюри. Но если оценивать саму себя, то могу сказать, что я очень открыта и эмоциональна. Думаю, что жюри это заметило, и оценивало также по этому критерию.

- Получается, следующий конкурс будет в Минске?

- Да, я буду прилагать все усилия, чтобы провести этот конкурс в Минске в следующем году.

- Что изменится в твоей жизни теперь?

- Я верила, что вернусь в Минск не такой как прежде. Я обрела здесь больше силы, внутренней стойкости и, в какой-то степени, веры в саму себя, в то, что я могу преодолевать различные трудности и стрессовые ситуации. Я вернусь сильнее, лучшей. Я вернусь более счастливой.

- Что самое главное ты узнала от девушек-участниц?

- Мне понравилась позиция девушки из Канады. Общаясь с ней, я заряжалась эмоцией – эмоцией радости и этакого движа. У каждой девушки я взяла что-то особенное.