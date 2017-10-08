Мисс мира-2017: В Минск я вернусь сильнее и счастливее

Мисс мира-2017: В Минск я вернусь сильнее и счастливее3
- 8.10.2017, 9:51
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Александра Чичикова рассказала о внутренней стойкости, обретенной на конкурсе в Варшаве.
В конкурсе «Мисс мира-2017 на инвалидной коляске» победила белорускаx Александра Чичикова. Телеканал «Белсат» поговорил с девушкой сразу же после награждения в Варшаве.
- Что было сложнее – решиться участвовать либо участвовать?
- Решиться мне было не тяжело. Это было спонтанное решение, но уже в аэропорту я поняла, что это будет сложно, но одновременно – что я хочу это выдержать и получить опыт.
Самым сложным было сесть в самолет. Я понимала, что я не вернусь домой прежней.
- Как получилось, что в конкурсе участвовали сразу две белоруски? (Второй девушкой, участвовавшей в конкурсе от нашей страны была Ангелина Уэльская)
- Я не знаю по каким критериям выбирали девушек, этот вопрос лучше задать жюри. Я рада, что из Беларуси участвовали сразу две девочки и что мы приняли участие в таком великолемном конкурсе.
- Ты надеялась на победу? Может быть, знала о победе?
- Нет – вообще. Когда я была на сцене, и должны были назвать имя победительницы, думала, что ею может стать любая девушка. Когда услышала свое имя, начала плакать: не могла поверить, что это – я.
Я приложу все усилия, чтобы следующий конкурс был в Минске
- У всех членов жюри были совершенно разные критерии, по которым они присуждали баллы. Как думаешь, что заставило жюри выбрать именно тебя?
- Этот вопрос лучше задать жюри. Но если оценивать саму себя, то могу сказать, что я очень открыта и эмоциональна. Думаю, что жюри это заметило, и оценивало также по этому критерию.
- Получается, следующий конкурс будет в Минске?
- Да, я буду прилагать все усилия, чтобы провести этот конкурс в Минске в следующем году.
- Что изменится в твоей жизни теперь?
- Я верила, что вернусь в Минск не такой как прежде. Я обрела здесь больше силы, внутренней стойкости и, в какой-то степени, веры в саму себя, в то, что я могу преодолевать различные трудности и стрессовые ситуации. Я вернусь сильнее, лучшей. Я вернусь более счастливой.
- Что самое главное ты узнала от девушек-участниц?
- Мне понравилась позиция девушки из Канады. Общаясь с ней, я заряжалась эмоцией – эмоцией радости и этакого движа. У каждой девушки я взяла что-то особенное.