Какие белорусские монеты могли быть у Улюкаева? 2 8.10.2017, 13:13

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Похожие по массе монеты и тоже из чистого золота продаются по $400.

По данным российских прокуроров, при обыске в сейфе у экс-главы Минэкономразвития РФ нашли золотые монеты, среди которых были и белорусские рубли.

На сайте белорусского Нацбанка можно найти каталог из памятных монет, которые выпускает регулятор, пишет kp.by. И золотых монет там уйма! Так, с 1996 по 2017 годы была выпущена 91 памятная монета, состоящая полностью из золота. К примеру, в 2013 году банк выпустил золотую слитковую (инвестиционную) монету «Славянка».

Фото: nbrb.by

Номинал монеты 50 рублей. Правда, сколько стоит сама монетка, на сайте Нацбанка не значится. Однако похожие по массе монеты и тоже из чистого золота продаются по 800 рублей.