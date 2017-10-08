закрыть
8 октября 2017, воскресенье, 14:22
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Какие белорусские монеты могли быть у Улюкаева?

2
  • 8.10.2017, 13:13
  • 1,973

Похожие по массе монеты и тоже из чистого золота продаются по $400.

По данным российских прокуроров, при обыске в сейфе у экс-главы Минэкономразвития РФ нашли золотые монеты, среди которых были и белорусские рубли.

На сайте белорусского Нацбанка можно найти каталог из памятных монет, которые выпускает регулятор, пишет kp.by. И золотых монет там уйма! Так, с 1996 по 2017 годы была выпущена 91 памятная монета, состоящая полностью из золота. К примеру, в 2013 году банк выпустил золотую слитковую (инвестиционную) монету «Славянка».

Фото: nbrb.by

Номинал монеты 50 рублей. Правда, сколько стоит сама монетка, на сайте Нацбанка не значится. Однако похожие по массе монеты и тоже из чистого золота продаются по 800 рублей.


Мнение

Завтра власти столкнутся с разъяренными белорусами
Завтра власти столкнутся с разъяренными белорусами Максим Винярский
Страна мадур
Страна мадур Ирина Халип
Россия исчезла с радаров
Россия исчезла с радаров Матвей Ганапольский
Цена репутации
Цена репутации Александр Гольц


Интервью

Антон Геращенко: Белорусский народ способен выдвинуть группу сильных лидеров
Антон Геращенко: Белорусский народ способен выдвинуть группу сильных лидеров
Евгений Афнагель: Власти ходят по минному полю
Евгений Афнагель: Власти ходят по минному полю
Раса Юкнявичене: Россия готовится к широкомасштабным боевым действиям
Раса Юкнявичене: Россия готовится к широкомасштабным боевым действиям
Юрий Хащеватский: Банда ввела оброк
Юрий Хащеватский: Банда ввела оброк