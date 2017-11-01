Ульяна Захаренко вновь обратилась в ООН 2 1.11.2017, 18:37

Ульяна Захаренко

Мать экс-министра МВД отправила сообщение в Рабочую группу ООН по насильственным и недобровольным исчезновениям.

26 октября 2017 года мать исчезнувшего экс-министра МВД Юрия Захаренко отправила сообщение в Рабочую группу ООН по насильственным и недобровольным исчезновениям.

Дела об исчезновениях в Беларуси белорусских политиков Юрия Захаренко, Виктора Гончара, Анатолия Красовского и Дмитрия Завадского находятся в Рабочей группе ООН под особым вниманием.

В 2011 году представитель семьи Захаренко Олег Волчек подавал петицию в Рабочую группу по насильственным и недобровольным исчезновениям при Верховном комиссаре по правам человека ООН. Рабочая группа получила три сообщения от правительства в период с января по октябрь 2012 года. Она пришла к выводу, что представленной информации недостаточно для прояснения дела и обратилась к правительству Республики Беларусь с просьбой о посещении страны, однако ответа от правительства не было получено. К настоящему времени Рабочей группой не принято никакого решения, дело находится в стадии наблюдения.

Именно поэтому Ульяна Захаренко повторно обращается в Рабочую группу по насильственным и недобровольным исчезновениям с настоящим сообщением, пишет Белорусский документационный центр.

В сообщении подробно указаны обстоятельства похищения ее сына, факты многолетних обращений родственников и общественности в соответствующие органы с требованиями проведения конкретных процессуальных действий и ознакомления с ходом расследования дел исчезнувших политиков и журналиста. Ульяна Захаренко дополнила свое сообщение новыми многочисленными документами, подтверждающими бездействие властей при проведении предварительного расследования.

«…Я, Ульяна Захаренко, в жалобах указывала, что действиями (бездействием) следователя Ю.Варавко нарушаются мои законные права и интересы, незаконно затягивается предварительное расследование, что способствует избежанию уголовной ответственности для лиц, совершивших преступления против человечества в отношении моего сына, и требовала завершить предварительное расследование в установленные законом сроки и направить уголовное дело в суд. В удовлетворении всех жалоб мне было отказано».

Отказано Ульяне Григорьевне и в признании ее сына Юрия Захаренко умершим. 30 мая 2016 года судья Ольга Бируля вынесла определение о возбуждении гражданского дела, после чего, в нарушение закона, объединила его с гражданским делом по заявлению супруги Ольги Захаренко от 2003 года и приостановила производство по делу до разрешения уголовного дела, возбужденного прокуратурой 17 сентября 1999 года, расследование которого давно не ведется, а осуществляется лишь имитация расследования.

Определением судебной коллегии по гражданским делам Минского городского суда от 1 августа 2016 года определение суда оставлено без изменения, а частная жалоба Ульяны Захаренко – без удовлетворения.

Мать исчезнувшего политика просит международный орган принять безотлагательные меры в связи со сложившейся ситуацией по нерасследованию Республикой Беларусь уголовных преступлений против человечества, связанных с насильственными и недобровольными исчезновениями Юрия Захаренко, Виктора Гончара, Анатолия Красовского и Дмитрия Завадского.

Напомним, что в июне 2012 года Комитет по правам человека заключил, что Беларусь нарушила свои обязательства провести надлежащее расследование и принять соответствующие меры в отношении исчезновения Анатолия Красовского (нарушение статьи 2, части 3, одновременно со статьями 6 и 7 МПГПП. Комитет по правам человека потребовал от Беларуси обеспечить пострадавших соответствующими мерами судебной защиты, которые включали бы тщательное надлежащее расследование фактов, судебное преследование и наказание преступников, предоставление адекватной информации о результатах расследования и адекватную компенсацию авторам доклада.

10 апреля 2017 года Комитет принял Соображения по делу, в которых признал Беларусь ответственной за нарушения прав Ульяны и Елены Захаренко, предусмотренных ст.ст.6, 7, 9 Пакта.

Оба решения Комитета по правам человека ООН, принятые в пользу Красовских и Захаренко, до настоящего времени не исполнены белорусским государством.