Белорусы создали для мониторов креативные «обои» с картошкой 10.11.2017, 8:57

Дизайнеры купили 6 кг картошки и прорастили в особых условиях.

Агентство Pocket Rocket создало обои для девайсов с картошкой. The Village Беларусь спросил у креативного директора агентства Дениса Трусило, что это и зачем:

— Работая креативным директором, я сталкиваюсь с необычными интересными задачами, которые раскрывают меня с новой стороны. Эта история доказала мою генетическую привязанность к Беларуси.

Все началось с задачи Национального агентства по туризму сделать буклет о Беларуси, который бы презентовал страну как привлекательное и относительно неизвестное направление в Восточной Европе. Мы понимали, что устаревшая верстка и заезженные фотографии замков в одном и том же ракурсе уже не работают и что пора начать говорить с туристами на актуальном визуальном языке.

Мы создали информационную брошюру для туристов «Discover Your Belarus» и дизайн для уникального гайда «100 things to do in Belarus». Получили пару призовых мест на конкурсах и даже услышали отзыв «Наконец у Беларуси появился первый буклет, который без стеснений можно везти заграницу и показывать». Окей! «Беларусь дала ростки, бульба дала ростки!» — подумали мы.

Именно в таком ключе решили положить в портфолио этот кейс. Но где же взять пророщенную картошку «не в сезон»? Правильно, у бабушек в подвалах — но и там не было. Тогда, заручившись помощью фейсбучных ботаников и института картошки мы купили 6 кило картофеля и решили прорастить. Я воссоздал для них условия реального подвала с темнотой, разным уровнем влажности и вентиляции. У картошки был свой персональный увлажнитель, каждое утро я говорил ей «Доброе утро!». Две из трех партий погибли очень плохопахнущей смертью, но одна партия взошла.

Далее была 18–часовая фотосессия, в процессе которой наши отношения с картошкой вышли на новый уровень. Мы вдохновились фактурой, глубокими кратерами ее кожицы, переходами и оттенками цвета: от коричнево-земляного до светлого нюда; мы научились различать характер по сорту картошки и прогнозировать ее реакцию на яркий свет, влагу и подвешивания. Мэйкап, свет, — и мы увидели ее в новом виде и влюбились! Так все это и превратилось в картошку для вашего Desktop, Mobile & Tablet.