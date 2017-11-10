Белорусский пловец завоевал «серебро» на Кубке мира в Китае 1 10.11.2017, 17:57

Евгений Цуркин

Фото: tut.by

Евгений Цуркин стал вторым на стометровке баттерфляем на этапе Кубка мира в Пекине.

Белорусский пловец Евгений Цуркин финишировал вторым в финальном заплыве на дистанции 100 метров баттерфляем на этапе Кубка мира в Пекине.

Победу в этом виде программы праздновал южноафриканец Чад ле Кло, тройку замкнул Сюй Цзяюй из Китая, сообщает «Прессбол».

Кубок мира. Пекин. Мужчины. 100 м, баттерфляй

1. Чад ле Кло (ЮАР) 49,18

2. Евгений ЦУРКИН (Беларусь) 51,18

3. Сюй Цзяюй (Китай) 51,52