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В этот день войска генерала Станислава Булак-Балаховича освободили Мозырь

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  • 10.11.2017, 18:17
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Cтанислав Булак-Балахович

10 ноября 1920 года войска белорусского генерала освободили Мозырь от большевиков.

6 ноября 1920 года войска генерала Станислава Булак-Балаховича начали наступление на Мозырь. Слабые части Красной армии отступили на восток. Белорусские войска 10 ноября овладели городом и узловой станцией Калинковичи.

12 ноября Булак-Балахович прибыл в занятый Мозырь. Члены Белорусского политического комитета устроили генералу торжественную встречу, обратившись к нему с посланием, в котором утверждалось, что по беды его армии положат начало государственному строительству в Беларуси.


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