В Россию не пустят «белорусскую» рыбу 1 11.11.2017, 10:26

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Под видом белорусской в РФ везли рыбу из Норвегии, Финляндии и Великобритании.

С 14 ноября Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставку в Россию рыбы и морепродуктов двух белорусских предприятий – это «Витебскрыба» и ОАО «Белрыба». В июле-августе это ведомство провело проверки в Рязанской области и обнаружило, что под видом белорусской слабосоленой мороженой рыбы сюда ввозили замороженную рыбу из Норвегии, Финляндии и Великобритании.

В связи с нарушением российского законодательства, в правоохранительные органы и департамент ветеринарного и продовольственного надзора министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси направлены соответствующие письма, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее Россельхознадзор усилил контроль за продукцией четырех мясоперерабатывающих белорусских предприятий.