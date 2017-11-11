В Россию не пустят «белорусскую» рыбу

В Россию не пустят «белорусскую» рыбу1
- 11.11.2017, 10:26
- 2,456
Под видом белорусской в РФ везли рыбу из Норвегии, Финляндии и Великобритании.
С 14 ноября Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставку в Россию рыбы и морепродуктов двух белорусских предприятий – это «Витебскрыба» и ОАО «Белрыба». В июле-августе это ведомство провело проверки в Рязанской области и обнаружило, что под видом белорусской слабосоленой мороженой рыбы сюда ввозили замороженную рыбу из Норвегии, Финляндии и Великобритании.
В связи с нарушением российского законодательства, в правоохранительные органы и департамент ветеринарного и продовольственного надзора министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси направлены соответствующие письма, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее Россельхознадзор усилил контроль за продукцией четырех мясоперерабатывающих белорусских предприятий.