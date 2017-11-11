Главный приз «Лiстапада» достался эстонскому «Ноябрю» 11.11.2017, 11:42

Церемония закрытия кинофестиваля превратилась в бесконечную череду вручения призов и дипломов.

Приза «За гуманизм и духовность в кино» удостоен народный артист Кыргызстана, режиссер Актан Арым Кубат. В Минск он приезжает не первый год, и даже был пару лет назад председателем жюри. Получая президентскую награду, режиссер пошутил, что теперь у него есть аргумент, чтобы сходить к президенту Кыргызстана и попросить денег на свой следующий фильм, пишет kp.by.

Спецприз Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств «Кино без границ» за развитие культурного сотрудничества и укрепление дружбы между народами получил фильм основного конкурса режиссера Бориса Хлебникова «Аритмия» (совместное производство России, Финляндии, Германии).

Еще одна спецнаграда - Национального аэропорта Минск «Дебют» досталась фильму «Вокруг Беларуси на велосипедах с моторами» белорусского режиссера Бориса Николайчика. Молодой режиссер признался, что узнал о награждении всего за час до церемонии, когда находился в гараже и возился с теми самыми велосипедами с моторами.

В конкурсе дебютных картин «Молодость на марше» главный приз получила болгарская лента «Три четверти» режиссера Илиана Метева. Спецприз жюри завоевал индийский фильм «Смутьян» Миранши Наик.

Лучшим белорусским фильмом в секции национального кино стала картина «Завтра» начинающего режиссера Юлии Шатун.

Что касается основных призов - Гран-при «Золото Лiстапада-2017» за лучший фильм получила картина «Ноябрь» (Эстония, Нидерланды, Польша). Режиссер фильма-победителя Райнер Сарнет, получая награду на сцене, признался, что переживал – будет ли понятна картина, созданная на основе эстонской народной мифологии. Поэтому он счастлив, что фильм так хорошо приняли. Райнера Сарнета наградили также призом «За лучшее звуковое (музыкальное) решение фильма» и призом «За лучшую операторскую работу имени Ю.А. Марухина».

Приз «За лучший сценарий» достался соавторам Асифу Рустамову, Ильгару Наджафу, Рулофу Яну Миннебо (картина «Гранатовый сад» режиссера Ильгар Наджафа (Азербайджан). Лучшую мужскую роль сыграл Майнхард Нойман в фильме «Вестерн» режиссера Валеска Гризебаха (Германия, Болгария, Австрия). Лучшая женская роль досталась очень быстро набирающей сейчас в России актрисе и блогеру Ирине Горбачевой, которая сыграла в «Аритмие». Награду за лучшую режиссуру получил Шарунас Бартас и его фильм «Иней» (Литва, Франция, Польша, Украина).

Приза зрительских симпатий «Лістапада-2017» удостоена картина «Канделария» (Колумбия, Германия, Норвегия, Аргентина, Куба).

Приз зрительских симпатий за лучший документальный фильм получили «Удивительные неудачники: другой мир» режиссера Арунаса Мателиса. По этому поводу создатели фильма пошутили, что их главный приз – то, что картина вообще была завершена, поскольку работа над ней продолжалась долгих восемь лет.

И, наконец, «Фипресси» - приза международного жюри кинопрессы. Он был и раньше, но назвали его на французский манер впервые. Так вот, получила его картина грузинского режиссера Рати Онели