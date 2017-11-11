Доллар продолжит обновлять годовой максимум 11.11.2017, 16:27

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Фото: reuters

Рост рублевой ликвидности не сулит курсу белорусского рубля ничего хорошего.

На финансовом рынке Беларуси происходят странные события: признаков приближения дефицита рублевой ликвидности, возникших в октябре, вдруг не стало. А именно, спрос на краткосрочные облигации Нацбанка, номинированных в белорусских рублях, резко вырос. На аукционе по размещению облигаций со сроком обращения, равным 7 дням, который состоялся 8 ноября, спрос на них вырос до 1.383,22 млн. BYN с 571,59 млн. BYN на предыдущем аукционе неделей ранее. Фактический объем размещения составил 1.291,01 млн. BYN, а средневзвешенная ставка — 8,9683% годовых. На предыдущем аукционе данные параметры равнялись 288,06 млн. BYN и 8,8898% соответственно, пишет Владимир Тарасов для «Белрынка».

Таким образом, Нацбанк вновь поднял ставки на аукционе, чтобы отвлечь побольше ресурсов.

К тому же, 8 ноября был проведен аукцион по размещению рублевых облигаций со сроком обращения, равным 91 дню. Спрос на нем составил 221,00 млн. BYN, размещено облигаций было на 208,98 млн. BYN, а средневзвешенная ставка составила 9,4874% годовых. Любопытно, что ставка оказалась выше, чем на аналогичном аукционе три месяца назад (9 августа), когда она равнялась 8,4109% годовых.

Погашением облигаций с аукциона 9 августа, на котором было размещено облигаций на 526,13 млн. BYN, отчасти можно объяснить рост спроса на них на аукционах прошедшей недели. Но полностью это не снимает вопросы с увеличением объема рублей в банковской системе. Возможно, увеличились бюджетные расходы в связи с приближением завершения года и увеличением заработной платы в бюджетном секторе.

9 ноября Нацбанк провел очередной аукцион по размещению долларовых облигаций. Тут неожиданностей не произошло. Спрос был низкий и составил 42,19 млн. USD, реализовано облигаций было на 25 млн. USD, а средневзвешенная ставка составила 3,1715% годовых против 3,1981% на аналогичном аукционе 26 октября, где также было размещено облигаций на 25 млн. USD.

Нацбанк не стремится к наращиванию заимствований в иностранной валюте на внутреннем рынке, так как золотовалютные резервы страны и так выросли в намного большей степени, чем планировалось. В октябре 2017 года международные резервные активы РБ увеличились по сравнению с сентябрем того же года на 128,6 млн. USD и достигли 7.395,3 млн. USD. Росту способствовало, в частности, поступление очередного транша кредита Евразийского фонда стабилизации и развития в размере 200 млн. USD, а также покупка Нацбанком валюты на БВФБ.

При этом правительство и Нацбанк в октябре исполнили внешние и внутренние обязательства в иностранной валюте на величину около 700 млн. USD. За десять месяцев с начала года резервы приросли на 2.468,1 млн. USD, то есть на 50%.

Рост рублевой ликвидности не сулит курсу белорусского рубля ничего хорошего. Поэтому на следующей неделе можно будет ожидать сохранения сложившейся тенденции, то есть увеличения стоимости валютной корзины на 0-0,5%.