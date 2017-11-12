Белоруска делает такие снимки, что хочется бросить все и уехать жить в деревню 12.11.2017, 11:59

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Фото: instagram

Анастасия Соколова публикует в своем Instagram под названием «Деревенщина» фото из Крупского района.

В Instagram Анастасии Соколовой есть и цветы, и антуражные детали вроде печки, пакета для пакетов, резиновых сапог на деревенской тропке, и стиральная ретро-машина, и процесс заготовки сена.