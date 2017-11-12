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Белоруска делает такие снимки, что хочется бросить все и уехать жить в деревню

  • 12.11.2017, 11:59
  • 1,979
Фото: instagram

Анастасия Соколова публикует в своем Instagram под названием «Деревенщина» фото из Крупского района.

В Instagram Анастасии Соколовой есть и цветы, и антуражные детали вроде печки, пакета для пакетов, резиновых сапог на деревенской тропке, и стиральная ретро-машина, и процесс заготовки сена.

О! Ещё когтеточка! #идёмкарезатькоготки

Публикация от @derevenschina

#апошнiя

Публикация от @derevenschina

Бульбочка (она же картошка) с бабочками в животе))

Публикация от @derevenschina

Когда у мамы отпуск))

Публикация от @derevenschina

А я всё со своим безопасным и экологически чистым отваром из корней полыни)) Короче говоря, от комаров спасает. Но от умеренного их количества. То есть, пока я ходила 3 дня по участку, меня только одна сволочь укусила в лоб, на который никто ничего не нанёс. Когда попала в рой комаров (наверное, из-за конкуренции), насекомые уже наглеют. Буду ли этим пользоваться? Да. Разница чувствуется: можно спокойно сесть обедать-ужинать на улице наконец-то. Да и для кожи, как оказалось, полезно (так интернет рассказывает). Уверена, детей тоже можно мазать-пырскать, если они у вас гуляют на свежем воздухе и нет у них непереносимости полыни. Уж точно безопаснее любого репеллента. Ооо, запах! Конечно, пахнет не маслом миндаля с кокосом, а немного напоминает картофельные очистки, но на коже аромат уже другой, более приятный. И о рецепте (на всякий случай - мало ли, решите испытать), то корни полыни (горсть) помыли-порезали-довели до кипения в литре воды, дали настояться часов 10-12 и всё. #сошласума

Публикация от @derevenschina

Кто-то сейчас вгрызётся в рёбра этого кирпича))

Публикация от @derevenschina

Морковка, сэр.

Публикация от @derevenschina


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