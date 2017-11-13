Чудо не на льду 9 13.11.2017, 14:04

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Наши девушки в финале Кубка Федераций навязали настоящую борьбу сборной США.

Они что, на льду играли? Какое покрытие было на "Чижовка-Арене"? Американки вообще разобранные приехали? К удивлению любителей тенниса по всему миру, наши девушки в финале навязали настоящую борьбу сборной США во главе с 10-й и 13-й ракетками мира. В целом выступление белорусской сборной в Кубке федераций — феномен, в котором еще предстоит разобраться, пишет Константин Лобандиевский для Прессбола

Давайте вспомним, с чего все начиналось. Еще пару лет назад женская сборная Беларуси считалась чем-то вроде черной дыры. У нас всегда были талантливые игроки, не только Азаренко. Но на судьбу команды это никак не влияло. Даже когда подругам приезжала помочь Виктория, все равно что-то не складывалась, и сборная продолжала болтаться в каких-то Евро-Африканских зонах. И вроде бы ничто не обещало прорыва. Азаренко взяла паузу из-за рождения ребенка, а к началу нынешнего сезона лишь одна из белорусок стояла в первой сотне. Откуда что взялось? Тем не менее мы в финале!

Праздник получился с грустинкой. Но он получился! Такую драматургию сложно было придумать. И самое главное, несмотря на поражение, матч многое дал белорусскому теннису. Такое ощущение, что и Арина Соболенко, и Саша Саснович выросли прямо на наших глазах. Но и у оставшихся на скамейке Веры Лапко и Лидии Морозовой перед глазами появился стимул прогрессировать, равно как и многих наших звездочек. Элитный уровень — это не так далеко, как многие думали…

После удачных выступлений в Ташкенте и Тяньцзине Соболенко забралась на 78-ю строку в рейтинге. А победа над чемпионкой "ЮС опен" Стивенс, равно как и матч с Коко Вандервеге отчетливо показывают, что это не предел. Пожалуй, то, что показывала Арина в воскресенье в первом сете против Коко, вполне можно окрестить лучшим теннисом в ее карьере. Довольно малое число ошибок, выверенные действия, исполнение технически сложных ударов. Ведь Вандервеге делала все, чтобы осложнить жизнь молодой белоруске и спровоцировать на ошибки — выполняла резаные, нарочито переводила мяч под бекхэнд, шла к сетке. Но Соболенко блестяще справлялась с большинством задач вплоть до счета 4:1 на тай-брейке. Что случилось затем? Спортсмена и сама не может объяснить.

На самом деле перепады по ходу игры вполне обычное дело для игроков. И у большинства есть план "Б": перетерпеть, перейти на более защитные крученые удары или же наоборот, начать рисковать и бить наотмашь. Но Арина и так играет на пределе всегда, у нее нет этого переключателя. Однако Соболенко исключительно играла от себя, а о том, как разрушить теннис соперницы, играющей примерно в том же стиле, даже не думала. Именно этим Коко оказалась неудобной.

Если бы Соболенко выиграла тай-брейк первого сета, имея для этого все шансы, то на кураже могла бы и довести матч до победы. Но раз партия оказалась проиграна, а соперница стала чувствовать себя более вольготно, то надо было прибавлять. Арина так и не придумала, как прибавить, и растерялась…

Александра Саснович провела противоречивый поединок со Слоан Стивенс. Она проиграла первый сет, безнадежно уступала в третьем. В определенные моменты казалось, что белоруска просто не готова одержать победу. Ведь у Саснович был очень тяжелый сезон. Она многое сделала ради этого финала, однако в личной карьере произошел надлом. Однако, втянувшись в борьбу, избавившись от лишних мыслей, Саша ожила. Вот она магия командных матчей! В личных турнирах, если что-то идет не так, теннисистки просто разваливаются. Здесь тебе "умереть" не дадут — спасут, откачают… И в третьем сете мы увидели ту самую Саснович, которая способна одолеть кого угодно. Не снести с корта, как это делает Арина в лучших матчах, не дождаться ошибок, на которые уповают, к примеру, Возняцки или Радваньска. А именно — переиграть, перехитрить, удивить!

Со счета 2:5 Саша отыгралась и добилась невероятной победы. И не стоит умалять это достижение плохой формой Стивенс. Чемпионка "ЮС опен" как могла упиралась, физически Слоан выглядела вполне прилично и выдерживала обмен 10-15 ударами. Просто чаще всего последнее и самое остроумное слово оказывалось за белоруской. Это был женский теннис в его лучшем виде. И почему-то кажется, что такая победа может дать новый толчок личным результатам Саснович. У нее все есть, чтобы обыгрывать даже чемпионок турниров "Большого шлема". Надо просто поверить в себя. Поверить так же — как Саснович верила болельщикам на "Чижовка-Арене", гнавшим ее к победе.

Ну а что касается пары — это была авантюра, скорее эмоциональное решение Эдуарда Дуброва, нежели логическое. Сколько бы чудес белоруски ни делали, но если Арина не умеет играть в дуэте и практически не имеет подобного опыта, то было бы удивительно, если бы она моментально обнаружила сей талант. Проиграть в финале обидно, однако то, как девчонки сражались, бесценно…