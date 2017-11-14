Додон: Для Приднестровья лучше быть частью Молдовы 5 14.11.2017, 8:49

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Игорь Додон

Фото: EPA

Региону нереально получить независимость или стать субъектом РФ.

Президент Молдовы Игорь Додон заявил в интервью "Независимой газете", что Приднестровью нереально получить независимость или стать субъектом РФ.

"Все знают о моей позиции федеративного государственного устройства. Но на самом деле неважно, как это будет называться: федерация, автономия и т.д. Важно, чем этот статус будет наполнен. Я считаю, что все полномочия, которые сегодня есть у Приднестровья, ему нужно оставить. Парламент, президента, правительство, флаг. И из Приднестровского бюджета мы ни копейки брать не должны. У нас должна быть общая государственность, общая бюджетная, банковская системы, общая внешняя политика… Общие границы", − подчеркнул Додон.

По его словам, "для объединения страны есть два предусловия: нейтралитет, признанный международными игроками" и право Приднестровья на самоопределение в случае потери Молдовой своей государственности.

По его мнению, "можно договориться с Тирасполем, у него два сценария: либо стать частью Украины, либо Молдовы".

"Уверен, что для Приднестровья лучше быть частью Республики Молдова. Получить независимость или стать субъектом Российской Федерации для Приднестровья нереально", – отметил Додон.

Он добавил, что конкретные шаги в решении приднестровского вопроса можно будет начать после парламентских выборов в Молдове, когда сформируется промолдавское большинство.

Также президент Молдовы уверен, что без стратегического партнерства с Россией страна не сохранит и не укрепит свою государственность.